Reducciones presupuestarias al CEEPAC, lo dejan vulnerable: Rubén Guajardo

El diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera consideró que las últimas decisiones relacionadas con el recorte presupuestal practicado a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), donde San Luis Potosí fue la segunda entidad más afectada ya que se le redujo su financiamiento en un 74.35 por ciento, dejan en franca vulnerabilidad al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

El representante de la primera minoría del Congreso del Estado ante el órgano electoral, expuso que esto pone en grave riesgo los procesos electorales del año entrante, pero también a las obligadas consultas a grupos vulnerables, lo que francamente ahogará a este árbitro electoral local.

“Es inconcebible que el CEEPAC tenga que enfrentar carencias presupuestales no sólo porque es un derecho que tienen los ciudadanos y los partidos políticos ante la Ley, sino porque además así se garantiza que prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado”.

Guajardo Barrera recordó que siempre será importante que se utilicen fondos públicos porque de esa manera, las fuerzas políticas y candidatos, están obligados a la rendición de cuentas, así como a las auditorías, con ello se evita cualquier duda sobre el origen de la democracia “actores políticos, organismos electorales y los propios institutos públicos, están obligados a la transparencia y bajo los estándares y normatividades gubernamentales no debe haber ninguna duda”.

Ha habido un señalamiento reiterado de algunos partidos donde indican que estos recursos recortados ni siquiera se les entregaron en las participaciones en los tiempos previstos “es peligroso para los temas de confiabilidad electoral que no haya entrega de recursos que ya están presupuestados para el CEEPAC, no es correcto que condicionen los financiamientos y mientras tanto se le den más responsabilidades que no fueron programadas.

Hizo un llamado urgente para que el Congreso del Estado revise la situación que vive el CEEPAC porque se tienen que analizar las implicaciones que puede tener el no contar con suficiente presupuesto para los próximos comicios.