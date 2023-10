Se unen barrios y colonias en SLP para exigir abasto de agua potable

Barrios y Colonias Unidas por el Agua, es un proyecto que une a activistas, defensores de los derechos humanos y académicos a favor de la defensa de las y los usuarios del servicio del agua en la capital y que hoy día en conjunto con la sociedad civil buscan que este recurso sea accesible y esté al alcance de todos.

Así lo explicó Sofía Rodríguez, abogada, activista y defensora de DDHH, quién detalló que están trabajando con habitantes de la colonia María Cecilia para que las autoridades los escuchen y atiendan sus necesidades, pues es una de las colonias que más afectaciones ha tenido por la crisis hídrica que enfrenta la capital.

Sofía Rodríguez además explicó que este movimiento social, ha llevado a quienes integran este colectivo a registrar como la falta de abasto de agua afecta fuertemente su vida diaria pues, los más vulnerables son los que enfrentan en su mayoría está problemática.

"Estamos tratando de que las colonias populares y las personas tengan pues cierta información certera y que también les brinde, pues tranquilidad porque el problema además de todo lo que conlleva el desabasto de agua, genera también un daño a la salud psicológica de las personas, les genera un estrés innecesario y esto las autoridades no lo toman en cuenta", dijo.

Explicó también que han detectado que el reparto de agua dentro de la capital es desigual y esto afecta en su mayoría a las personas de escasos recursos, de colonias populares, las cuales incluso tienen que realizar labores de tandeo de agua en la madrugada, porque son los únicos horarios en los que el organismo operador del agua intermunicipal, Interapas, en ocasiones lleva agua a la red, a comparación de aquellas colonias con un nivel adquisitivo mayor, quienes siempre han tenido el recurso a su alcance.

"Entendemos que el proceso de gestión del agua, pues ya es un problema que llegó para quedarse y la complejidad es bastante amplia, entonces apenas ahorita estamos tratando de reunir perfiles de la Academia, perfiles de la sociedad civil y hacer también este acercamiento con las colonias populares y las autoridades para que escuchen las necesidades de las personas que enfrentan este estrés hídrico ".

De las colonias que presentan mayor cantidad de afectaciones debido a que la mayor parte de la población son personas de la tercera edad, personas con discapacidad y personas con precarización económica que necesitan ser de atención prioritaria para el reparto de agua son Progreso, Satélite, Fovissste, Morales Saucito, Jacarandas, Hogares Ferrocarrileros, los Barrios de San Sebastián y San Miguelito.

Es por ello que Sofía Rodríguez como integrante de este movimiento de Barrios y Colonias Unidas por el Agua remarcó que es importante que las autoridades, entre ellos las diputadas y diputados, atiendan las necesidades de sus distritos, así como las autoridades capitalinos respondan a quienes más afectaciones han tenido por el desabasto de agua.

"Las autoridades deben entender las afectaciones que esto causa en nuestra vida diaria. Es un tema que nos afecta directamente a las mujeres cuando no contamos con agua y pasamos nuestros procesos de periodo menstrual, también perjudica a personas enfermas o con discapacidad, hemos detectado que no hay prioridad para adultos mayores, entonces existe una mala comunicación entre Interapas y entre la población y si no se atiende se va a ir agudizando".

Por último la activista remarcó que la crisis de agua no solo se atiende perforando pozos, sino que hace falta una comunicación más efectiva entre autoridades y la poblacion afectada, quienes necesitan tener a su alcance más información, más acercamiento y seguimiento a sus necesidades prioritarias.