Más del 80 por ciento de productores de ganado en Soledad afectados por la sequía

La sequia que se ha prolongado por meses ha afectado a más del 80 por ciento de los productores de ganado de Soledad de Graciano Sánchez, lo que los ha llevado a que vendan a sus animales, un tema que resulta preocupante para la autoridad, que ya busca la manera de apoyarlos.

Así lo dijo Juan Mendoza Ruíz titular de la Dirección de Fomento Agropecuario del municipio, quien dijo que los productores afectados son de los ocho ejidos con los que cuenta el municipio, entre los que se encuentran Cándido Navarro, La Tinaja, El Zapote, Ejido Soledad, Ventura.

De las afectaciones que padecen, el funcionario explicó que una de las más importantes es no poder alimentar al ganado como se debe, debido a que no se cuenta con el forraje, como es la alfalfa, el sorgo, el maíz, ya que no se puede sembrar por la falta de lluvia.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Una situación que los lleva a vender sus animales, afectándolos económicamente, debido a que se venden en un peso más bajo al que deberían de estar, precisamente por el tema de la alimentación, lo que deja un escenario de preocupación.

“En cuanto a lluvias estamos preocupados porque no hay nada, más del 80 por ciento de los productores se están viendo afectados porque no hay forraje, es por eso que ya estamos trabajando para poder gestionar un apoyo y que logren sacar adelante a sus animales” dijo en entrevista.

Sobre el apoyo, el funcionario indicó que consiste en ofrecer rastrojo y sorgo a precio preferencial, gracias a las gestiones con un proveedor, quien estaría vendiendo estos productos a un precio 50 por ciento más bajo y de ese precio total, se busca que sea el ayuntamiento quien ponga el 50 por ciento y el resto los productores, es decir solo pagarían el 25 por ciento del costo real.

Mendoza Ruíz indicó que en breve se esper dar la información definitiva sobre este proyecto, además de que se están buscando mas acciones para el beneficio de los trabajadores del campo.