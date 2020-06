Se mantendrá SLP en semáforo naranja: JMCL

San Luis Potosí se mantendrá en el Semáforo Naranja debido a las condiciones que imperan en materia de Covid-19, sí se acatan las recomendaciones del sector salud en relación al aislamiento e higiene, se podría ir avanzando en la medición de riesgo, antes no. El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, tiene esperanzas de que para el mes de julio se puedan reabrir otros espacios y negocios que a la fecha, no han logrado aperturarse durante esta contingencia. Además se rechazó que haya brote de enfermos en las empresas de la Zona Industrial.

Participó en la rueda de prensa virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud donde dijo que se seguirán acatando las recomendaciones que haga el gobierno federal al Estado para salir de esta contingencia “lo hacemos con el ánimo de que salir del riesgo alto de contagio, tenemos que salir todos y particularmente la población que está en riesgo”.

Recordó que esta semana, sostuvo una reunión especial con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, y con integrantes del Congreso del Estado para hablar sobre las acciones que se están emprendiendo para combatir el virus “hay que recordar que el esfuerzo de vencer la pandemia es un tema de todos, cuando se presentan los resultados, son de la sociedad, que de algún modo están tomando medidas en relación al tránsito y de poder vivir con esta enfermedad, también agradecer a los poderes del Estado, compartimos información para que a San Luis Potosí le vaya bien”.

Así también, dijo que su administración está buscando sacar adelante a la gente de bien con proyectos y apoyos de financiamiento en esta época.

Al señalar que el Estado no está exento de que ocurran brotes de enfermos de Coronavirus en las empresas localizadas en la Zona Industrial, apuntó que no se ha tenido reporte oficial por parte de las empresas de que ello ocurra, así tampoco el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, no ha informado al respecto.

Hace 25 días acudió a una de las trasnacionales más importantes en el Estado, donde se percató de que ahí también se harán pruebas rápidas a su personal y de que los trabajadores enfermos con alguna enfermedad respiratoria son atendidos de manera inmediata.

Por su parte, la titular de los Servicios Estatales de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, apuntó que brotes de Covid-19 en la Zona Industrial de San Luis Potosí siempre va a haber, aún con los mejores controles o protocolos, sobre todo porque hay una transmisión comunitaria “porque todos regresan a hacer sus actividades, el que se presenten o sí hubiera algún brote se haría la intervención necesaria. Se puede suspender línea de producción, sí ha habido casos pero no se tienen brotes relevantes para cerrar empresas”.

Finalmente el mandatario potosino añadió que se tiene que esperar cómo evoluciona el Semáforo de Riesgo para determinar sí habrá festividades patrias, y el regreso de los burócratas se pudiera estar dando el lunes de julio, dependiendo de las condiciones que imperen en la entidad.