¿Cuándo debe hacerse el test de coronavirus y en qué consiste?

Hay tiempos específicos para tomar las pruebas de Covid-19, con ello se puede dar más certeza a las autoridades sanitarias de la enfermedad, argumentó la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez.

La funcionara explica que efectivamente si existen momentos determinados para aplicarse la muestra para PCR –la prueba de Covid-19-, que es la muestra molecular, más específica para poder identificar el virus, lo ideal es tomarla en el día 2 y el día 6 de inicio de los síntomas “sí una persona, inició síntomas en el día cero, al segundo día y hasta el sexto día que inicia con síntomas es el momento ideal para poder tomarlas, porque ahí es la mayor cantidad de réplicas virales que esto nos va a dar una mayor posibilidad de identificar el virus”.

Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud / Mayra Tristán

Posterior a esta fecha, empieza a disminuir la concentración viral y pudiera darse un negativo en el diagnóstico de Coronavirus, aunque esté cursando la enfermedad, “sí se toma el día 13 o 14 prácticamente está en el proceso de recuperación y la prueba puede dar negativo".

Al igual, refirió que sí se está ante la presencia de una persona asintomática y que se encuentra en proceso de recuperación, además de evaluado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, se sabe que una persona puede contagiar a otra más y esto implicaría que los asintomáticos sean portadores del virus y contagiar a los demás, aunque no tengan signos del virus.

En el caso de los sintomáticos, es muy similar el tema, si bien se ha mencionado que tienen menos posibilidad de infectar a las personas por que expulsan menos cantidad de virus, éstos, sí contagian.

"Lo ideal es que la prueba se tome entre el segundo y el sexto día y es cuando existen mayores probabilidades de que el resultado salga positivo porque son los momentos en que hay más virus, pero que se haga en el primer día o Tan pronto como están iniciando los síntomas puede ser que salga un resultado negativo y eso no significa que la persona no tenga la enfermedad, esto es muy importante y también si ya pasaron más de 8 días o 10 y la persona realmente tiene Coronavirus o se toma la prueba demasiado tarde, va a salir un resultado negativo, pero esto no significa que no tuvo la enfermedad los días anteriores”.

Esto es importante porque un resultado negativo no descarta que en días anteriores la persona estuvo enferma, por eso el llamado a que todas las personas que tienen enfermedad respiratoria, tengan mucho cuidado con las medidas preventivas, usen cubrebocas, que se mantengan aislados, porque podrían darse estos dos casos y no se deben de confiar y continuar con 0los protocolos de atención de enfermos.