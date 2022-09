Se manifiestan maestros en la sección 26 del SNTE; aseguran ser víctimas de estafa millonaria

Maestros jubilados se manifiestan A las afueras de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, debido a que aseguran se está cometiendo una estafa millonaria con el Fondo de Previsión Social y Retiro, FOPRESYR.

Otras de las inconformidades que manifiestan decenas de quejosos es la falta de pago de complementaria de los meses de junio, julio y agosto.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Encabezados por Norberto Soto Hernández, Humberto García Rocha e Inés Oyarbide Escalante, llegaron a las instalaciones de la sección 26 del SNTE para pedir explicaciones sobre el fraude que se está cometiendo presuntamente desde este organismo gremial.

"Hoy no salen con que se terminó el dinero, pero queremos que nos expliquen en dónde quedó queremos una auditoría externa, porque ahí va a salir a dónde se fue cada peso del fideicomiso no es posible que nos quieran hacer un borrón y cuenta nueva rechazamos cualquier propuesta. La dignidad no se puede perder y por eso nos estamos manifestando porque nuevamente nos quieren quitar una parte de nuestra pensión".

Mencionaron que no van a permitir que les quieran quitar el 50 por ciento de su pensión, "aquí estaremos y exigiremos cuentas. Estamos dispuestos a todo no vamos a permitir que nos sigan pisoteando. La situación que nos plantean es insostenible la rechazamos totalmente porque tenemos un fideicomiso que llegó a tener un capital de más de mil millones de pesos que fue destruido por Fernando toranzo Fernández, Juan Manuel Carreras López y Ricardo García Melo".

El mayor problema para los pensionados ocurrió en los años de 2011 a 2014 porque se generó una deuda para los pensionados de 525 millones de pesos, aún y cuando aseguran tenían suficientes recursos "no nos dan ingresos, intereses, solamente gastos y tratan de justificar lo que se perdió, por eso afirmamos que esto es un fraude y que los maestros jubilados de San Luis Potosí que tenemos derecho a este fideicomiso, no tenemos por qué aceptar esa posición y por eso estamos en pie de lucha".

Se indicó que desde diciembre del año pasado se les han retenido sus pensiones, pero la situación es mayor porque a los que recientemente se jubilaron no les están pagando absolutamente nada.

Argumentaron que este fideicomiso tiene 26 años de haber sido creado por el profesor Juan Miranda pero en el 2018 les cambiaron a un nuevo modelo de Foncasol a Fopresyr y ahí los maestros que más recibían eran de 5 salarios mínimos, que era el equivalente a 12 mil pesos y se lo rebajaron a 7 mil pesos, es decir se están quedando con 5 mil pesos "esto se ha ido devaluando porque nos estaban pidiendo el 10 por ciento a la mayoría, y en este nuevo esquema están pidiendo el 50 por ciento de aportación y que nos lo van a dar dentro de 5 años, que hagamos un ahorro y nosotros lo que estamos solicitando es que primero nos paguen y después nos ponemos a negociar, tenemos representaciones de todo el Estado".