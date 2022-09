Sección 26 del SNTE entregó donativo a beneficio de los niños con Cáncer

La sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, entregó un donativo de más de 154 mil pesos a la Asociación Mexicana de Atención de Niños con Cáncer, AMANC, que servirá para adquirir medicamento, pagar traslados de los niños enfermos y algunos otros servicios médicos.

El líder de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, mencionó que realizaron un sorteo entre el sector magisterial, donde recaudaron 25 pesos por maestro, cuyo monto será distribuido a cuatro organizaciones sociales que están en necesidad económica, como la Cruz Roja, Caritas, y Amanc.

Francisco Amelio Hernández proveniente del municipio huastecco de Aquísmón, paciente con esta enfermedad, agradeció el donativo debido a que en esta organización civil los ayudan a salir adelante cuando enfrentan alguna condición de cáncer.

"Nosotros no podríamos pagar los estudios, los medicamentos, el transporte, yo llegué con cáncer de columna, en silla de ruedas y ahora yo sigo adelante, ya camino por mi mismo, aquí comemos todos los días y si no existiera esta asociación no sabría qué hacer, tengo que estar viniendo a citas médicas y este lugar nos ha ayudado bastante".

Asistieron a atestiguar el evento Javier Muñoz Chávez, vicepresidente del Comité de Vigilancia Transparencia Rendición de Resultados, Virginia Fernández de Cabrero, miembro del patronato directivo de Amanc, José de Jesús Serrano Aguilera, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Argos Iván almaraz Martínez, Secretario de Finanzas de la Sección 26 del SNTE y María Santa Estrada Contreras, supervisora Zona 18 Educación Especial.

