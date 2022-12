Se manifiestan integrantes del SACONALEP por la falta de pagos pendientes

Integrantes del Sindicato Académico de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, SACONALEP, continúan apostados a las afueras de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, debido a que no les han pagado la quincena ni aguinaldos.

El líder gremial del sindicato mayoritario, Valentín Hernández Jara, argumenta que desde el pasado viernes les prometieron el pago para 262 trabajadores y esperan que este lunes puedan cumplirse las promesas hechas; aún así decidieron manifestarse en espera de respuesta, inclusive hasta pasaron la noche afuera de la dependencia.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aunque ya salieron de vacaciones el pasado 11 de diciembre, y liberaron todos los requisitos de clase, asegura que ha faltado poder de gestión por parte de la dirección general de la institución educativa, porque tiene que negociar con el Estado para que se asuman las responsabilidades de fin de año.

Los trabajadores de este sistema educativo se ven sorprendidos porque nunca les había ocurrido este panorama, ni el año pasado, se vieron en la necesidad de salir a las calles para demandar el salario que ya ganaron frente a clase.

"Confiamos de que avancemos con esos pagos pendientes porque ya estamos en receso vacacional, actuamos de buena fe, dijimos que íbamos a cumplir con todas las responsabilidades que marca nuestro contrato y atender hasta el último día a los alumnos y en ese sentido creo que no tienen por qué quejarse cumplimos cabalmente los acuerdos, de nuestra parte como docentes y que firmamos con nuestra directora general".

Le pide a la administración Estatal que cumpla con el pago, toda vez que asevera el Gobierno Federal ya mandó el presupuesto desde hace tiempo "para nosotros no es consuelo el hecho de que digan que otras instancias educativas están en la misma condición, nosotros estamos exigiendo lo que es de nosotros nada más".

Para los afectados ya no es justificante, lo que le están argumentando en el Estado para no asumir sus responsabilidades financieras, porque se les ha dicho que están haciendo ajustes al presupuesto "creo que esto no debería ser así, al final de año, porque todos sabemos que la nómina se dispara por bonos y aguinaldos y no era por ahí. Las autoridades deben tener más sensibilidad porque están afectando a las familias porque estamos bien jodidos".

Cabe destacar que en anteriores ocasiones, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a través de su área de Comunicación Social ha referido que este asunto no es de su competencia, sino de la Federación.