Teme CECYTE perder 70 de sus plazas; amenazan con manifestarse

Para el próximo lunes estarían definiendo marchar por las calles de la ciudad y establecer un paro de labores en los distintos organismos pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, ya que el gobierno del Estado sigue sin definir una postura para la recontratación de 70 plazas que ya estaban establecidas en ese organismo educativo.

Cabe recordar que durante la presente administración dejaron de contratar a 70 trabajadores que estaban apunto de recibir la base, al realizar esta acción el Cecyte puede perder esas plazas y se les enviaría menos recursos a la institución. En su momento el gobierno del Estado justificó esta acción debido a que consideraba que había personal de más.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Alfredo Rodríguez López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico SUTCECYTE, refiere que no ha habido un acuerdo entre autoridades y por ese motivo no descarta emprender más manifestaciones, ya que insisten que San Luis Potosí perdería en este mes de noviembre 70 plazas ganadas, todo esto debido a que ya no se les quiso contratar.

Siguen exponiendo las inconsistencias a través de lonas que colocaron a las afueras de los diferentes planteles en CECYTESLP por la falta de contratación de personal desde inicios de este año, situación que repercute directamente en el servicio que se presta a los alumnos, como es la limpieza de aulas, sanitarios, patios, etc. Así como algunos laboratorios de Química, Biología y Fisica, Trabajadores Sociales.

"Son puestos debidamente autorizados y presupuestados por la SEMS, Subsecretaria de Educación Media Superior, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, SEP".

Este asunto afecta a planteles de la capital, delegaciones Bocas Plantel 9, Escalerillas Plantel 10, Pozos Plantel 12, Soledad, extensión de Escalerillas, Lomas del Mezquital, Plantel 1, Real de Minas Plantel 2, Nuevo Progreso Plantel 3, Ponciano Arriaga Plantel 4, Ébano Plantel 5, Villa de Ramos Plantel 6, TezapotlaPlantel 8, Agua Zarca Plantel 11 (Tamazunchale), Huehuetlán extensión Plantel 5 (Ebano).

"Por lo que solicitamos de la manera más atenta, al Gobernador del Estado José Ricardo Gallardo Cardona, su intervención para lograr la contratación de los trabajadores con la finalidad de hacer más eficiente el servicio educativo. Y, además evitar que dichas plazas se cancelen y se pierdan, algo que sería lamentable para nuestro subsistema educativo, todos los trabajadores estaban activos en el sistema, algunos ya han alcanzado la base y los demás traen dos años en el servicio.

Algunas otras plazas son producto de licencias sin goce de sueldo, que al regresar los trabajadores no tendrían su plaza respectiva ya que también podrían ser canceladas".

Cabe finalizar argumentando que para el próximo lunes se estarían reuniendo delegados para definir sí protestarán por las calles y harán paro de actividades en los planteles.