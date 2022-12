Presupuesto 2023 debe incluir pagos pendientes a profesores

Es necesario fortalecer el presupuesto estatal 2023 para el sector educativo, ya que son apremiantes las necesidades de los diferentes niveles educativos, pero sobre todo, se requiere garantizar las prestaciones de los trabajadores de la educación.

Así lo señaló la diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, dijo lo anterior y expuso que se mantienen adeudos con trabajadores de los organismos descentralizados de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, como son las Escuelas Preparatorias por Cooperación, CONALEP, COBACH, CEBAC, el Programa Nacional de Inglés y los sistemas CECYTE y CECATI y el Bachillerato no escolarizado para alumnos con discapacidad, entre otros.

“Se viene una situación complicada en la cuestión de los recursos y estoy pidiendo a la Comisión de Hacienda del Estado, que el rubro de educación, cultura, ciencia y tecnología que si no le pueden dar más, mínimo lo dejen como estaba, y le aporten a los que no aparecen en el presupuesto anterior la cantidad requerida porque no puede ser que haya paros y protestas por esta situación”.

Señaló que existen docentes que no les han pagado desde julio de este año, o que incluso se les paga cada tres meses como becarios, sin ninguna prestación, o que no se les paga la quincena trabajada.

Dijo que en el caso de CONALEP, se trata de un subsistema deficitario que aporta a la industria y que salen con un trabajo asegurado, por lo que es necesario que se tomen en cuenta estos rubros en el próximo presupuesto de egresos.