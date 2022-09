Se habrían evitado muchas muertes si se hubiera manejado bien la pandemia: José Narro

La pandemia no ha terminado y es necesario cuidar a los grupos vulnerables porque el Coronavirus llegó para quedarse, indicó José Narro Robles, ex Secretario de Salud del Gobierno de México y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además lamentó que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, este inmerso en temas de corrupción.

Estuvo en esta capital potosina para escuchar el Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos y ahí concedió entrevista exclusiva a este medio de comunicación, donde refirió no se puede dejar de lado la emergencia sanitaria porque el Sars-Cov-2, seguirá en el ambiente y nadie es inmune a este virus.

Recordó que el manejo que el gobierno federal le ha dado a la pandemia deja mucho que desear, así como lo refirió al inicio de la pandemia, sigue manteniendo la opinión de que la administración federal manejó mal la epidemia por ello tantas muertes y contagios “simplemente ha generado, cientos de miles de muertes en exceso, muchos de esos cientos de miles, corresponden a mexicanas y mexicanos que no hubieran muerto si se hubieran hecho bien las cosas”.

Como experto en el ámbito sanitario fue tajante al destacar que la pandemia aún no termina “no sabemos cuál va a ser el comportamiento, viene el frío, la circulación mayor del virus de la influenza, no sabemos cómo se van a comportar, hay que vacunarse, pronto comenzará la vacunación de la influenza y nos debemos poner en los grupos de riesgo. Esperemos que este aplacada, ya hemos visto de lo que es capaz en el mundo y en México”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Se le cuestionó sobre las situaciones dudosas en que quedó envuelto el nosocomio regional “Dr. Ignacio Morones Prieto”, mencionó que en lo personal le da gusto que este centro hospitalario sea benéfico para la población regional pero queda a disgusto cuando tiene conocimiento de que hay ciertos manejos irregulares en la administración de este sitio.

“Queda mal la administración que usted hizo a nivel federal con el Hospital Central?, yo porqué, cada quién, en este tema cuando hablamos de recursos públicos cada uno de los que tienen que ver en cada una de las etapas tienen que rendir cuentas y con los recursos que son de todos, el servidor público tiene que ser escrupuloso a un grado extremo. Yo lo fui en la Secretaria, tuve que ver en lo que tuve que ver”.

Rechazó tener contacto con la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, de quien se enteró que estuvo en El Penal de la Pila solo por los medios de comunicación.

A nivel nacional, es considerado como uno de los posibles candidateables a la presidencia de la República Mexicana y aunque no aceptó que quiera esa encomienda, tampoco lo rechazó “yo no digo que no, ni digo que sí”.