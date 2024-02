Se gesta huelga en el Hospital Central de SLP

A finales de este mes de febrero los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", STEHC, estarán definiendo la realización de una huelga en el nosocomio, los motivos no han sido informados, toda vez que la dirigencia sindical, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, sólo convocó para debatir sobre este tema a los trabajadores.

A través de las redes sociales, la dirigencia sindical posteo una invitación para que el próximo miércoles 21 de febrero se realice una reunión extraordinaria con el personal de la institución sanitaria más importante del Estado de San Luis Potosí, en donde el tema principal a debatir es iniciar una huelga en el nosocomio.

En la convocatoria se alcanza a leer que la reunión tendrá verificativo en el propio auditorio de su centro de trabajo, “Gonzalo Ramírez Aznar”, la cita es en punto de las 8:00 de la mañana y afirman que de conformidad con los artículos 2 (entre otros) de la Ley Federal del Trabajo, 86 (entre otros) de los de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 4 (entre otros) de los Estatutos que rigen la vida interna de la organización sindical por medio de los cuales regulan, materializan y legalizan sus acciones con el objetivo de defender los derechos y coadyuvar con las obligaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En el documento también se alcanza a observar que pretenden instalar la asamblea extraordinaria, llevar a cabo la elección de un presidente de debates, el proceso de votación para huelga, acuerdos de asamblea extraordinaria, una votación libre, personal, directa y secreta que culminará a las 21:00 horas.

Para participar en dicha asamblea se les está solicitando a los trabajadores del Hospital Central que se presenten de manera puntual, que cuenten con identificación oficial con fotografía, asimismo se les están solicitando medidas de prevención sanitaria, como es el uso de cubrebocas en todo momento, el lavado de manos o uso de gel con base alcohol al 70 por ciento y mantener la sana distancia.

Cabe hacer mención que no se han dado a conocer los motivos por los que se entrará a esta definición, aunque se intentó buscar a la líder gremial, pero no quiso contestar los cuestionamientos. Pero podría tener relación con que hace apenas unos días un grupo de madres de familia acompañados con sus hijos pacientes de oncología, denunciaban que el personal médico y de enfermería de la institución no contaban con medicamentos e insumos suficientes para llevar a cabo su trabajo, y en muchas ocasiones ellos tenían que darle su bolsillo para ayudar a la ciudadanía, lo que hacía muy difícil su desempeño. Podrían ser esos dos motivos por los que salgan a esta huelga de trabajo.

Además también se puede recordar que el 24 de marzo del pasado año pasado, trabajadores del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” emprendieron una marcha pacífica por las principales vialidades de la ciudad capital en exigencia de recursos humanos y materiales para la institución médica.

En ese entonces la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Central, refería insuficiencia en material médico, que se veía reflejada en carencia de medicamentos, insumos de curación, equipo biomédico, capital humano, alimentos para la población vulnerable que es atendida en el hospital, así como equipo de protección y uniformes, muy probablemente las condiciones sean las mismas este año y por ese motivo pudieran estar tomando la definición de irse a la huelga, aunque nada de estos argumentos se han referido porque no se ha concedido Información de viva voz.