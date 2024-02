Ahora, docentes acusan a padres de acoso en la Rafael Nieto

Personal docente de la escuela secundaria General Rafael Nieto Compeán comenzaron a colocar una serie de pancartas y de mantas al exterior de la institución educativa que se localiza en la calle de Lisboa de esta capital potosina para inconformarse por la presunta revisión que estarán haciendo los padres de familia sobre su desempeño académico.

Apenas esta misma semana, padres de familia de la escuela en mención se manifestaron en la institución educativa debido a que se encuentran inconformes con la actuación del director general Gustavo Gutiérrez Gómez, hartos de una serie de asaltos con cuchillo en mano contra los estudiantes, el personal del magisterio y de los trabajadores administrativos que se ha convertido en el pan nuestro de cada día, la crítica también era por los supuestos actos de prepotencia con que se conducía.

La inconformidad fue tan grande y grave que los padres de familia, no permitieron el ingreso de la comunidad docente, administrativa ni de los estudiantes, pues indicaban que en determinados momentos quisieron sostener diálogos con el director general del plantel, pero éste presuntamente se mostraba intransigente, no los escuchaba, y hasta los califica de mediocres y corrientes. Acompañando estas mismas quejas de inseguridad, también argumentaban que los estudiantes llevaban meses sin clases y descalificaban algunas actitudes en las aulas.

Al conseguir la presencia de las autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, también provocaron que ahora a los padres de familia se les permita supervisar los docentes que actualmente laboran en este centro educativo, hecho que ha enfurecido al personal magisterial y por ese motivo los integrantes del plantel han estado colocando una serie de panfletos en las paredes de la secundaria para exponer su aversión a los hechos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los que forman parte de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, no quieren ser supervisados por los padres de familia, pues los profesores tienen diversos controles educativos qué seguir y no están de acuerdo con que ahora también los vigilen los ciudadanos que integran la Mesa Directiva de la institución.

Los maestros están bajo protesta, porque los padres de familia pretenden supervisar y evaluarlos con referencia al servicio educativo que están prestando a la secundaria Rafael Nieto. En el plantel se lee “estamos en protesta debido al acoso laboral de parte de algunos padres de familia”, “Todo el personal de la Rafael Nieto Compeán estamos laborando bajo protesta debido a la intromisión de la Asociación de Padres de Familia vigente en las actividades propias de la escuela y por el acoso laboral de algunos integrantes del comité, manifestamos que de continuar con esta situación y no recibir apoyo por parte de las autoridades educativas, tomaremos medidas drásticas con el fin de salvaguardar nuestro trabajo”.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los maestros dicen estar muy de acuerdo con que el director no esté yendo a la institución, pues al parecer le solicitaban facturas que no entregaba, también porque los maltrataba argumentando estar bien parado frente a los integrantes de su sindicato y ante la titularidad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, por ese motivo no podían denunciar el hostigamiento al que estaban siendo sujetos.

A los maestros y personal en general se les hizo firmar un documento para que regresen al director, sin embargo, tampoco lo quieren porque supuestamente también tenía actitudes de prepotencia contra sus subordinados, sólo firmaron para no verse afectados en su quehacer cotidiano.