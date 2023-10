Se debe educar a la sociedad en temas del medio ambiente: UASLP

Hablamos de educar a la sociedad en temas ambientales porque es la única manera de contrarrestar la crisis que vivimos en la actualidad. A menudo, las personas no actúan no porque no quieran, sino porque no saben cómo, consideró Isabel Lázaro Báez, directora de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Para ella se requiere hacer lo invisible, visible, incorporar temas ambientales en la vida diaria y demostrar que cualquier contribución, por pequeña que sea, es valiosa. La importancia de educar a la sociedad en asuntos ambientales, esta en la estrategia fundamental para contrarrestar la crisis medioambiental actual.





“Con todas las actividades que lleva a cabo la Agenda Ambiental, buscamos demostrar que debemos replicar las mejores prácticas. Es fundamental ver los desafíos como oportunidades en lugar de poner excusas basadas en la disponibilidad de recursos financieros. La voluntad de actuar es más importante que el dinero".

Tras concluir la Primera Semana UASLP Sostenible, con conferencias, paneles, talleres, la presentación de libros, exposiciones de carteles y eventos culturales, explicó que la Agenda Ambiental se ha comprometido a garantizar que las acciones relacionadas con el medio ambiente sean transversales a todas las funciones de la universidad. Además, hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad social y un enfoque social en todas las actividades relacionadas con el medio ambiente.

Con este tipo de actividades quedó demostrado que la comunidad universitaria, se siente identificada con una universidad comprometida con la sostenibilidad. "Las expresiones de emoción y compromiso que hemos escuchado en la comunidad universitaria nos llenan de confianza y nos impulsan a trabajar en más iniciativas sostenibles con todos ellos".