San Luis Potosí podría declarar fin de pandemia en pocas semanas

Aunque cinco entidades de la República Mexicana presentan una intensa actividad epidémica de Coronavirus, Cómo es el caso de Quintana Roo y Yucatán, el país entero podría estar declarando el final de esta contingencia sanitaria, debido a que supuestamente desde hace 20 semanas se ha reducido la enfermedad.

Por lo anterior, es que San Luis Potosí, confía en que dentro de un par de semanas, el gobierno de la República Mexicana decrete el fin de la pandemia.

El Secretario de Salud de Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, señaló que la dependencia a su cargo, se encuentra a la expectativa de que el Gobierno Mexicano tome la decisión de decretar el fin de la pandemia para darla por terminada.

Lo anterior, después de que apenas hace 4 días, el Gobierno de Nuevo León, anunció que queda finalizada la emergencia sanitaria, luego de tres intensos años de pandemia por el Covid-19 en la entidad. Las bajas cifras de contagios, así como las últimas estadísticas de salud, en todos los municipios, el fin del uso del cubrebocas, catapultó la epidemia en ese Estado vecino.

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), tiene criterios establecidos de cuando se cambia de pandemia a una epidemia, “entonces es lo que han hecho otros países de quitar el rango de epidemia y la convierten en enfermedad común, lo mismo que pasó en la influenza hace 13 años, ya cuando se establecieron sus vacunas”.

Parece ser que San Luis Potosí está volviendo a la normalidad así como cuando se tuvo una intensa época por la Influenza.

Como especialista reporta que todavía se pueden generar algunos brotes de la enfermedad, por ello se trabaja para poder dar fin a la contingencia por la pandemia esperando la instrucción de la Secretaría de Salud federal.

De darse esta definición, aseguró que no habría cambios significativos “básicamente no habría ningún cambio, el principal sería regresar a la normalidad, lo último fue retirar el cubrebocas y quedarían las medidas universales como es el lavado de manos, sana distancia, que siguen vigentes y no sólo por el Coronavirus sino para muchas otras enfermedades”.

La tendencia actual de contagios, hospitalizaciones y defunciones en el Estado, parece ser que es hacia la baja “pudiera a ver un incremento de casos con la mutación del virus, pero no se han registrado variaciones importantes en ese sentido”.