Saldrá a la venta 24 toneladas de pirotecnia: Ignacio Benavente

Hasta 24 toneladas de pirotecnia se comercializarán para los festejos de fin de año los dias 30 y 31 en la capital potosina, en mas de 800 puestos de venta ya instalados .

Asi lo dio a conocer el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque quien reiteró el llamado a la población a extremar precauciones durante su uso, recordando que en el inicio del 2018 hubo 25 personas lesionadas por el manejo inadecuado de cohetes.

Benavente Duque recomendó a la población que queme toda la pirotecnia que adquiera en estas fechas y no almacene sobrantes en sus hogares.

En rueda de prensa el funcionario presentó un trópico con medidas de seguridad para el manejo de artefactos pirotécnicos, entre las que destacan usar un encendedor de mecha larga, encender los cohetes en el suelo y no en la mano, no guardarlos en los bolsillos o en mochilas, y principalmente no arrojarlos a personas, animales o vehículos.

Al emitir estas recomendaciones, el titular de Protección Civil el Estado hizo énfasis en que se tenga especial cuidado en no adquirir pirotecnia prohibida, en ese punto destacó la proliferación también de pirotecnia de procedencia china.

Se recomendó también cuidar que al encender los choetes, por un lado recoger la basura que generen y lo mas importante, que no haya cerca bebés, adultos mayores o personas con alguna enfermedad, ya que el humo podria causarles estragos en su salud.