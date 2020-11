Sacerdotes han enfermado de Covid-19 a causa de feligreses contagiados: Priego

Alrededor de 29 sacerdotes se han contagiado de Covid-19, principalmente porque los feligreses ocultan cuando hay un enfermo de coronavirus, indicó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El vocero de la Iglesia Católica indicó que los ingresos de la misma, han disminuido de forma proporcional al aforo que se permite en los templos, es decir que mientras se mantenga un aforo de 30%, los ingresos son de un 30% con respecto a lo tradicional, pues sólo quienes acuden a las parroquias aportan su limosna.

Local Por pandemia, evita SSPE 25 eventos masivos el fin de semana

Recordó que se hizo una rifa el mes pasado, sin embargo indicó que la mayoría del recurso obtenido "se ha ido en atender a nuestros sacerdotes infectados de Covid", que suman alrededor de 29, de los cuales cinco han perdido la vida.

Aseguró que los contagios no han ocurrido porque las iglesias continúen abiertas, sino que en ocasiones les piden acudir a ver algún enfermo pero no le dicen al sacerdote cuál es el padecimiento, "aunque preguntes dicen que es otra cosa y entras en contacto; no es el templo, si se toman las medidas (en las parroquias) creo yo que no hay problema, el problema es que hablen cuando alguien está muriendo, saben que es Covid y no lo dicen, ahí es donde uno se contagia".

Priego Rivera defendió que las iglesias sigan abiertas, señaló que no lo hacen con la intención de recibir las limosnas, sino para "que la fe se mantenga viva, no podemos concebir que antros y tiendas estén abiertos y las iglesias estén cerradas", insistió en que las iglesias se toman las medidas preventivas, lo que ha evitado que sean foco de contagio, "en nuestros templos no hemos tenido noticias de brotes de coronavirus".

Precisó que los 29 sacerdotes contagiados de Covid-19 son de diferentes municipios; a ellos se suman al menos 19 religiosas de la Santa Cruz y una más que perdió la vida.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Empresas no adelantarán aguinaldo a trabajadores para El Buen Fin

Local Hasta fiestas particulares detectó Gobernación en el Día de Muertos