No se suspenderá celebración ni "mañanitas" a la Virgen de Guadalupe: Priego

No se van a suspender las celebraciones ni las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, pero los feligreses sólo podrán participar de manera virtual, apuntó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que en la Ciudad de México se anunció que este año no habrá festejo presencial en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, para evitar aglomeración de personas y con ello riesgo de contagio de coronavirus, Priego Rivera indicó que en San Luis Potosí se hará lo mismo, "vamos a privilegiar las transmisiones, de tal manera que puedan seguir las celebraciones guadalupanas a través de las redes sociales".

Local Violencia provoca pobreza e inseguridad: Arzobispo

Recordó que a pesar del cambio a semáforo Amarillo, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero instruyó a permanecer con máximo de 30% de ocupación en las parroquias, y aunque ya se había autorizado el toque de campanas, el alza en contagios durante los últimos días ha llevado a considerar que no es prudente hacerlo, "al inicio de la pandemia se nos pidió que no llamáramos a misa para que las personas no se sintieran presionadas a participar presencialmente en la celebración".

Destacó que todas las fiestas patronales, como la de San Judas Tadeo que ya se aproxima, "no están permitidas, nada que signifique tumultos", por lo que también la visita a la Virgen del Desierto será cancelada, "todos los templos estamos bajo medidas sanitarias y de precaución, pedimos que tengan a la mano alcohol o gel, que marquen la distancia que deben tomar (dentro de las iglesias), que no se exceda el aforo".

En ese sentido, el sacerdote aclaró que si bien no se suspenderán las celebraciones religiosas, se pedirá a los feligreses seguirlas a través de internet para evitar aglomeraciones en las iglesias.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Iglesia no puede acceder a un canal católico de TV abierta: Padre Priego

Local Arzobispo llama a potosinos a poner de su parte para superar el Covid-19