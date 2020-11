Transportistas enfrentan pérdidas de 280 mdp por falta de trabajo

La parálisis que vive el sector transportista de San Luis Potosí, debido a la pandemia por el Covid-19, ha dejado pérdidas económicas severas a los hombre-camión y pequeños empresarios del gremio, las cuales ascienden a los 280 millones de pesos, aunado a ello, la crisis económica ha provocado que 700 operadores se queden sin trabajo, en todo el estado.

Así lo señaló el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien indicó que, si bien, desde enero del presente año ya traían un acumulado de cifras negativas para el sector, pero ahora con la contingencia sanitaria las pérdidas económicas se han vuelto mayores, pues la contratación de servicios de traslado de mercancías e insumos aún es baja en las empresas.

De igual forma recordó que, ya que el sector de turístico no ha logrado reactivarse, los operadores y transportistas de ese rubro han sido los más afectados, porque la población aún no quiere viajar por temor al Covid-19, además que no tienen las condiciones económicas para hacerlo.

“No encontramos la puerta para salir de esta crisis, con el cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo se vio que se incrementaba un poco los servicios del transporte de pasaje y turismo, pero al retroceder a color naranja, los pocos viajes que se tenían programados se cancelaron", expresó.

Finalmente, dijo que el 2020 será un año totalmente perdido también para el sector de carga pesada, pues la chatarrización va en aumento, y ante la falta de apoyos económicos para renovar sus unidades, difícilmente se podrán recuperar en estos menos de dos meses que restan del año.