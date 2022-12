Rumores de una supuesta balacera en escuela

Los dichos relacionados con una balacera difundida a través de redes sociales la semana pasada en la escuela secundaria Vicente Rivera Hernández ubicada en la avenida Salk de esta capital, solo fueron una “broma” por parte de jóvenes inquietos, aseguró el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo.

Desde hace varios días han estado corriendo rumores de una supuesta balacera debido a un enfrentamiento que se registró entre dos grupos de estudiantes en esa institución educativa, a partir de ese momento, comenzaron a compartirse audios vía WhatsApp en donde se alertaba a la población estudiantil que habría una supuesta balacera en esa institución educativa. Ante lo que el encargado de la educación pública en el Estado ya aclaró que se había tratado de una broma de mal gusto.

“Hasta el momento afortunadamente, ha sido una broma únicamente, todos hemos pasado por esa etapa en donde de repente no queremos presentar un examen y nos préstamos a hacer cosas”

Desde el viernes pasado, se tuvo conocimiento de la situación de psicosis entre la comunidad estudiantil y el personal que labora en la institución, por lo que se tuvo una reunión con los padres y madres de familia, Policía Cibernética y la Guardia Civil para notificarlos de lo que estaba sucediendo.

“Tomamos la situación de una manera muy seria, muy responsable, hubo una reunión con padres de familia, con el director de la escuela, pusimos al tanto a la guardia Civil del Estado, Policía cibernética, y le dimos seguimiento, nos preparamos para el lunes, que en un momento dado pudiera haber una eventualidad”.

Recalcó que en todo momento este asunto sé tomó con seriedad, cuando le notificó de la alerta, se habló también con los alumnos para que se dieran cuenta de las consecuencias que pueden tener este tipo de acciones.

La Policía Cibernética se encuentra investigando quién inició con la propagación de la noticia falsa, sin embargo, se tiene que seguir al tanto de los jóvenes que puedan ser reclutados por el crimen organizado, tener los protocolos adecuados, para que no se dé la psicosis, para que no se repliquen este tipo de acciones, y que no pase a mayores.