Atlético de San Luis: no habrá más refuerzos ni “bombas”

Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético del San Luis, afirmó que no contemplan la contratación de más jugadores, ni la llegada de algún refuerzo “bomba”, por lo que el Apertura 2024 lo encararán con los actuales jugadores y algunos de la Sub 23 que dieron de que hablar el torneo pasado a llegar hasta la semifinal.

Posterior al entrenamiento que tuvo el primer equipo, el directivo habló en conferencia de prensa, en la que también tocó el tema de la llegada del estratega español Doménec Torrent Font y de los partidos de pretemporada que tendrán previo al arranque del Apertura 2024.

“La realidad es que al día de hoy la plantilla y la planeación está completa, estamos por iniciar pretemporada en la ciudad de Querétaro, viajamos este viernes al mediodía, tanto allá como acá tendremos algunos partidos amistosos, de preparación.

De la plantilla, pues está cerrada al día de hoy, cierto que queda mucho tiempo de mercado abierto para contratar, pero por el momento no tenemos contemplado a nadie más, solo llegó Luis Ronaldo Najera y Fernando González, dos jóvenes Sub 23 de Tigres, pero nada más. Por ahí si tenemos alguna salida de un jugador ya contratado, de la plantilla, entonces buscaremos suplirlo, pero por el momento no hay ofertas reales por ninguno de ellos. Estamos completos”.

Adelantó que la idea es darle oportunidad a elementos que vienen subiendo de nivel y que se han ganado la oportunidad, además de que requieren de sumar minutos para que tomar ritmo y experiencia, entre ellos Kevin Ortega, Gabriel Martínez, David Rodríguez, Daniel Guillén Avitia, entre otros de la Sub 23, además de Benjamín Galdames, Yan Phillipe, Eduardo Águila, Jonantán Villal, etc.

Por lo que respecta a los partidos de pretemporada comentó que por el momento tienen ya cinco confirmados: Morelia el 4 de junio, Mazatlán el día 8, Tapatío el 14, Atlas el 18 y Tijuana el día 25, todos en junio. El último en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Por último, de la llegada del nuevo estratega, Regueiro afirmó: “no paramos de sostener reuniones con Doménec, su cuerpo técnico y jugadores, queremos que todos estemos en la misma sintonía y rápido nos adaptemos. Estamos muy ilusionados con lo que viene y contentos hasta hoy de cómo pretende trabajar”.