Ruido relata nuestra historia: Madres buscadoras

Ruido, cinta dirigida por Natalia Beristain, retrata la cruda realidad que vivimos las madres buscadoras tras enfrentar la desaparición de una hija o un hijo, así lo platicó en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil, Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.

EL INICIO DE UNA HISTORIA DE BÚSQUEDA

Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, es un colectivo encaminado a las acciones de búsqueda y prospección geológica forense, que indaga y recaba pruebas sobre el posible paradero de víctimas de desaparición forzada en el estado de San Luis Potosí.

Y quiénes además, fueron pieza fundamental para llevar a cabo esta creación fílmica que retrata - en diferentes actos de la película-, la lucha de las familias víctimas por su derecho a la verdad y la justicia.

Cortesía | Voz y Dignidad

Pérez Rodríguez, se dedica desde hace 10 años a la búsqueda de sus dos hijos, José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, su sobrina Milynali Piña Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar y su hermano Ignacio Pérez Rodríguez, desaparecidos en Cd. Mante, Tamaulipas.

Ella cuenta a este medio, que su labor cómo asociación llamó la atención de la directora Natalia Beristain, quien desde un inicio mantuvo contacto con el colectivo para poder documentar la realidad diaria que enfrentan la madres buscadoras.

"Para Natalia fue algo muy significativo. Ella tuvo contacto con nosotros y desde un principio su interés fue genuino. En ese entonces(2021), la insistencia de Natalia la llevó a acudir a una búsqueda de personas que teníamos en el municipio de Moctezuma, un lugar horrible, sin embargo, ahí llegó con su equipo al lugar, ahí nos dimos cuenta que le interesaban nuestras historias ", dijo.

Luego de un proceso burocrático que incluyó realizar protocolos derivados de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y demás entes impartidores de justicia, la directora Natalia Beristain pudo obtener permiso para realizar las filmaciones en los puntos de búsqueda con estas madres buscadoras.

"Ella documentó todo, escuchó desde los peritos, las madres, hasta los agentes de la fiscalía, todo. Después de esto las compañeras accedieron a participar en la película. Una experiencia que se dio de manera natural, aunque a veces teníamos miedo porque no sabíamos cómo iba estar expuesta nuestra labor, pero Natalia siempre mostró el lado humano de esta causa, una causa que hago por mis hijos y por todos los que estan desaparecidos y los que no queremos que pasen por esto", explicó.

Luego de esto,Natalia Beristain les presentó un VideoHome que exponía cómo sería realizada la secuencia filmica de la historia de una madre que busca a su hija y en su camino por la verdad conoce a más familias que enfrentan la misma problemática.

"Lo entendimos desde un principio, esta película aborda la realidad de tener que buscar a un hijo o familiar desaparecido, es una realidad que se enfrenta en todo el país y por un lado también para que esto deje de suceder", apuntó.

Cortesía | Voz y Dignidad





"MADRES QUE RÍEN Y LLORAN JUNTAS"

Para las integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros, este proceso de filmación las llevó a explorar otras dinámicas de convivencia, que fueron más allá del dolor y el llanto que llevan consigo en cada búsqueda.

"Nos reímos mucho, bromeamos mucho, en un dia habitual el contexto en el que nos desenvolvemos entre nosotras es muy diferente. Nuestro día a día es buscar a nuestros desaparecidos. Así que comenzar las grabaciones fue para nosotras una experiencia hasta divertida. No estamos acostumbradas a esto, así que fue nuevo para nosotras ", compartió Edith.

Las risas suplieron el llanto, la interacción con la producción de la película les permitió conocerse en otros aspectos, muy humanos y cercanos.

"Para nosotras significó mucho esta experiencia , fue también conocernos en otra circunstancia diferente, en medio de la tragedia que nos une".

TODAS SOMOS JULIA

Cuando Edith Pérez y sus compañeras vieron por primera vez Ruido, para ellas fue verse de frente, palpar una vez más su realidad diaria.

"Yo me ví reflejada en Julia (personaje realizado por Julieta Egurriola) una madre que busca hasta por debajo de las piedras a su hija.Fue para mí ver parte de mi historia y la de muchas de nosotras, me identifiqué desde un inicio".

Una historia que plantea, según lo mencionado por Edith, la esperanza de una madre de poder encontrar a su hija desaparecida.

"Por ejemplo yo que llevo 10 años buscando a mis hijos, mi corazón de madre me dice que yo voy a encontrarlos con vida, que están vivos y que los voy a esperar vivos hasta que me digan lo contrario. Pero mi mente y mi razonamiento me dice que no, que a lo mejor me voy a morir y no los voy a encontrar, pero eso sí que lo que me pasó a mí, no le pase a nadie más ".

También señaló que, cada paso en el que transcurre la historia se apega de a poco a la realidad de sus vivencias.

"La realidad es cruda y aunque nosotras como madres buscadoras nos enfrentamos a un sin fin de violencias en dónde hasta las mismas instituciones, son omisas e impiden el avance de las investigaciones, el trabajo de Natalia Beristain se aproxima a lo que vivimos diariamente".

Edith explicó que, sus historias envuelven desde experiencias desagradables con autoridades indolentes, hasta denuncias por desaparición reales que nunca pasaron a una averiguación previa y hasta quedaron en actas circunstanciales y expediente perdidos.

"Hasta la fecha tenemos familias que denunciaron en el 2018 la desaparición de algún familiar, cuando se contaba con una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas, de las cuales nunca se encontró su carpeta de denuncia iniciada".

"Si, Ruido sí retrata la crudeza y la apatía en la que los Ministerios Públicos nos hablaban, el trato de los mismos policías, el cómo nos hacían llorar. Cuando por primera vez ví la película, Natalia Beristain me preguntó que cómo había visto el papel de Julia, yo le dije que me ví en ella, tal cual, vi a mi esposo reflejado en el papel de Arturo (papel realizado por Arturo Beristain), u n padre que se encuentra entre el dolor , la depresión y la negación. Mi esposo cuando sucedió esto, no quería saber de nada, se quedó en su mundo,llorando y aunque nunca lloró frente de mi, hubo un momento en el que tuvo que caer en llanto".

Cortesía | Voz y Dignidad

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

Verse acompañadas, desde la mirada de Natalia Beristain, directora de cine mexicana, fue una oportunidad de difundir ampliamente el trabajo de las madres buscadoras, pero sobre todo poner en el foco de atención a aquellos rostros de quienes hoy hacen falta.

Por lo que, dentro de la producción se llegó a un punto de acuerdo, para la proyección de las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, porque para ellas es importante visibilizarles para encontrarles.

"Las 10 compañeras que formaron parte de la película, dimos permiso para el uso de imagen de nuestros hijos, para que sus fichas fueran expuestas dentro del film"

Sumado a esto, dijo Edith que, las madres que participaron en esta película, decidieron no recibir pago por su intervención.

En cambio solicitaron a Natalia Beristain les donara herramientas en especie para poder continuar sus acciones de búsqueda y prospección.

"Desde el principio dijimos que no accederíamos a ningún pago, pedimos que todo el apoyo fuera en especie y así se hizo. Nos hacía falta material para llevar diligencias forenses. No dieron muchos Tyvek (trajes de protección desechables), a veces esos trajes no nos duran por las zonas en las que realizamos indagaciones. Dentro de todo el material forense, también nos dieron un dron que nos permite avanzar más en las búsquedas".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

ELLOS Y ELLAS EXISTEN

Por último, Edith Pérez Rodríguez compartió en entrevista que, la sociedad hoy día es más conciente de la existencia de desapariciones de personas.

Y que gracias a Ruido, hoy más que nunca la sociedad se cuestiona el por qué se dan estás situaciones.

"Saben ahora que ellos y ellas existen, que son reales, que tienen nombre y rostro. A mí me quedó muy marcada la opinión de una señora en la presentacion de la película Ruido en San Luis Potosí capital, que dijo "que la esperanza de una madre no sea encontrarse con su hijo o familiar desaparecido en el más allá", y creo que de eso se trata todo esto".

Hasta el momento Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, acompaña a más de 300 familias en el estado que son víctimas colaterales de desaparición.

Ruido, no solo es la historia de una madre en búsqueda de su hija, es la cartografía de la impunidad e indolencia de un país inmerso en la violencia.

"Plantea la lucha por quienes no están y los que siguen en casa. Y así seguiremos hasta encontrarles", finalizó.