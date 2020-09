Rifa del avión fue el fraude del siglo

La rifa del avión presidencial que promovía el presidente Andrés Manuel López Obrador “es el fraude del siglo, pues ni fue rifado ningún avión, ni le dejó recursos a la Lotería Nacional, ni nada de todo lo que se decía que se iba a hacer con ésta”, así lo consideró Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

El empresario señaló que en todos los años que se ha realizado la Lotería Nacional, no se había registrado ni un solo caso de un sorteo con una pérdida, como la que se tuvo en esta ocasión. Indicó que a pesar de que se hicieron análisis de lo que se tuvo que inyectar, para que generaran ganancias “más o menos presentables”, aun así fue deficiente.

“Yo creo que si un calificativo le queda, es que es el fraude del siglo. Nosotros en Coparmex no tenemos una postura de apoyo o de rechazo a nuestros socios que hayan participado, es un tema de libertad individual, pero sospecho que muy pocos empresarios en lo general compraron boletos, no los encuestamos y la verdad no es un tema de mayor relevancia para nosotros, pues a fin de cuentas las organizaciones empresariales no existen para comprar boletos de sorteos o rifas”, apuntó.

No obstante, aunque el sorteo del avión no fue un tema de relevancia para la Coparmex, aclaró que no por ello se demerita el patrimonio de la Lotería Nacional, pues hasta el momento ésta ha sido manejada como una institución que realiza sorteos para la beneficencia pública y para apoyar causas relevantes del país; sin embargo, lamentablemente en esta ocasión “fue el más grande fracaso de la historia de la Lotería, dado lo inaudito del sorteo”.

Finalmente, dijo que la Coparmex mantiene una relación institucional con el mandatario federal y con su gobierno, y aunque hay una comunicación cotidiana en temas de agenda común, hay claros desencuentros entre ambas partes porque “la visión del país es distinta a la de él”, pero esto ha impedido el diálogo en asuntos que han sido relevantes para el país, como el salario mínimo, el T-MEC, entre otros.