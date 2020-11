Restaurantes y bares piden se les dejé trabajar

La asociación de Restaurantes, Bares Centros Nocturnos y Discoteca de San Luis Potosí, exigen al gobierno del Estado que se les dejé operar a los 108 establecimientos que hay, dentro de los horarios realmente productivos y con las prerrogativas que les otorgan las leyes y reglamentos que los rigen. El Covid los está golpeando severamente.

El pasado 30 de octubre promovieron ante el gobierno del Estado una solicitud urgente de audiencia con el mandatario Estatal, Juan Manuel Carreras López, para negociar la reactivación económica de ese sector, pero denunciaron que no han hallado respuesta de parte del gobernador para conseguir que se les otorguen las garantías de igualdad y seguridad jurídica al desarrollo de las actividades comerciales.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Local El virus sí se queda en las superficies, señala sector Salud

Roberto Arturo Pinto Madrid, representante de la asociación en mención junto con el empresario palenquero Clemente Enzinzo, explicaron que están solicitando ser incluidos en los criterios para determinar la estrategia de la reactivación del sector de la noche, exigiendo igualdad de circunstancias y condiciones en el desarrollo de la actividad, sobre todo cuando a otros rubros como centros comerciales, gimnasios, mercado de abasto, cines, clubes, ambulantes, joyeros, tecnológicos, tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, se les ha dejado operar.

Narraron que después de siete meses de pandemia, parte de su gremio, no ha podido tener acceso al regresó escalonado de esta actividad, mientras que a otros se les exige a ellos les dicen que no pueden presentar grupos musicales, además del cierre anticipado de la actividad nocturna "somos conscientes de que el riesgo derivado de la epidemia es generalizado, y no estamos exentos de ello, pero exigimos se nos deje de señalar como el epicentro de dónde emana la enfernedsd y se nos permita desarrollar la actividad en condiciones de equidad y respeto de todos los sectores productivos de nuestra ciudad".

Arremetieron con salir a protestar a las calles este próximo viernes con la intención de rescatar su patrimonio y las fuentes de empleo de miles de potosinos que dependen de ellos y le enviaron un mensaje a la administración estatal, por que afirman están obligados a gobernar para todos "que los horarios que se establezcan, aún con limitaciones que sean horarios verdaderamente productivos, tal pareciera que en el día, la enfermedad no afecta pero en la noche sí".