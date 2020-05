Reses y animales de granja por vía online

Debido a la contingencia, algunas rancherías, ganaderías y familias que gozan de algún terrenito para criar cualquier animal de granja, han creado una manera viable de continuar vendiendo las cabezas de sus reses, potrancas, borregos, caballos de monta, cerdos y hasta “gallinas ponedoras”, vía on line con la ayuda de las redes sociales.

Todo esto originado por la crisis sanitaria que ha causado la aparición del virus Covid-19. y es que, al tener que reducir su movilidad y la falta de contacto con posibles vendedores y proveedores, algunos ganaderos vieron en el facebook y whatsapp una posibilidad de continuar con su negocio.

A 31 kilómetros de Soledad de Graciano Sánchez, camino a Peñasco-La Mantequilla, vive José María Espinoza, de 38 años de edad, quien se dedica a la venta de ganado. Desesperado, logró organizar un grupo de facebook y whats app, donde otros ganaderos de los municipios de Ahualulco, Mezquitic, Villa de Reyes, y hasta San Juan de los lagos, Jalisco, ofertan su animales, de los mejores -según indica-, para tratar de que este problema de salud pública no afecte su economía y así poder también, continuar con el negocio de la ganadería.

Borregos de 50 kg, puerquitos para engorda, bovinos sementales, reses listas para la barbacoa y caballos lijeros, es lo que esto ganaderos ofrecen para subsistir, también hay quien oferta animales recién nacidos, caballos jóvenes y parejas de borregos.

“Este negocio es muy difícil, esta contingencia vino a aletargar mucho nuestro trabajo, y el tiempo es también dinero. Nosotros tenemos que mover las reses u otros animales de granja, para salir adelante, porque muchos no podemos mantenerlos durante tanto tiempo, porque es un gasto sumamente caro”.

“Hemos tenido que bajar el costo de nuestros animales, a pesar de que la crianza y engorda no son nada fáciles. Para los que cuentan con hatos, lograr que estén libres de tuberculosis y brucelosis es una labor titánica, como también tener los documentos de tránsito en orden, que sean vacas gestantes ya palpadas, o que estén inseminadas, no es cualquier cosa, y ahora se teme no sacar lo invertido”, señaló José.

Por eso con el uso de estas redes sociales, encontraron una manera más rápida y efectiva de hacer negocio, con gente que ya tiene experiencia en este rubro, “Si bien siempre de alguna manera nos hemos apoyado de las redes sociales para comunicarnos, ahora nos sirve de escalón para mantener contacto con infinidad de compradores, honestos y siempre con ganas de finalizar los contratos”.

“Nos facilita mucho las cosas, porque enviamos imágenes o videos, de lo que tenemos, evitando que tengan que dar varias vueltas para corroborar la calidad del ganado o cualquier animal del que estén interesados. Solamente vienen una vez, comprueban que esté todo en orden y se van. Esto también corresponde a que hemos tenido que seguir concienzudamente lo que las autoridades del Sector Salud indican acerca de la sana distancia”, agregó.

-No queremos temporada de vacas flacas-, insiste José, aunque también reconoce que hay quienes se han querido aprovechar de esta situación, “La crisis económica, va estar peor, ya lo veíamos venir, pero nunca imaginamos que los productores apícolas, fueran los primeros en ser el ejemplo de lo que no se debe hacer en estos momentos. Sabemos que también pueden ser precios inflados por algunos distribuidores de huevo. Nosotros esperamos que los Kg o Libras de ganado se vendan al mismo precio y no por encima, a excepción de las razas puras”.

Además comenta que de igual forma se han enfrentado al abigeato, “Sucede de vez en cuando, lo sorprendente es que aún en tiempos de crisis las personas se animen a robar ganado. Sabemos que no son personas necesitadas, porque hacen negocio de eso, es triste porque nosotros no somos grandes ganaderos, hacemos nuestra lucha con lo poco que tenemos, deberían saberlo”.

Por último invitó a todo aquél a que se una a los grupo de compra y venta, o bien a crear uno para no perder oportunidades de hacer negocio, “Ahí van encontrar desde alfalfa a buenos precios para alimentar a sus animales, borregos hijos de sementales, venta de cajas ganaderas para transportar cerdos, potrancas y productos de engorda, todo lo que necesiten para continuar con su trabajo. Así nos ayudamos entre todos”, puntualizó.