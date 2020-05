Comerciantes le sufren con nuevas estrategias

A unos días de festejar el Día de las Madres, negocios establecidos y hasta comerciantes ambulantes, preparan nuevas opciones de mercadeo, ya que debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, se vieron en la necesidad de cerrar sus locales y puestos. Por ello, ahora crean nuevas vías de venta, para no perder clientela en esta fecha tan especial.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Flores, perfumes, chocolates y hasta joyería es lo que ahora ofrecen comerciantes en las redes sociales, grupos de whatsapp y por cambaceo, para no dejar de lado el poder tener una entrada económica durante esta crisis sanitaria, y al mismo tiempo ofrecer de primera mano el regalo perfecto para mamá.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Así es como Juana Mendoza de 37 años de edad, se dedica a vender bisutería y artículos para el hogar de casa en casa, desesperada por tener un ingreso en su economía diaria, “Ya se acerca esta fecha especial, y tengo que aprovechar. Ha sido muy difícil para mi y por supuesto para los comerciantes que se vieron obligados a cerrar sus negocios. Yo soy vendedora ambulante, y cada año me ponía con mi familia en el espacio que disponía Ayuntamiento para nosotros. Ahora la veo más difícil el poder vender algo, por eso salgo y ofrezco mis productos de casa en casa, quien desea atenderme, lo hace, hay a veces quien ni responde mi llamado a su puerta”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

“Por eso varios compañeros hemos decidido también hacer grupos de facebook y whatsapp, para poder ofertar nuestra mercancía. Algunas personas compran con la única condición de llevarlo a su casa, y no nos queda de otra , aunque esto requiera un gasto más para nosotros, pero es eso o nada”, indicó la señora Juanita.

Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante dentro del rubro de la comercialización, ya que al verse frenadas las opciones tradicionales de venta, las redes sociales abren un panorama lleno de oportunidades para los vendedores.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Teresa Briones, quien se dedica a la venta de artículos de ropa, bolsa y calzado, ha encontrado nuevas formas de promocionar sus productos, “La verdad no ha sido fácil, los más complicado ha sido tener que cerrar mi local y aún así seguir pagando renta y cuentas del mismo. Por eso ahora con esto del facebook, he encontrado otra alternativa de vender mis artículos. Estos días mucha gente me ha solicitado bolsas y calzado, y con eso estoy saliendo adelante, espero que entre más se acerque el 10 de mayo, más personas traten de contactarme, hago envíos y entregas a domicilio, porque sé que en estos momentos muchos no saldrán de sus hogares a buscar el regalo de sus mamás”, señaló.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Pero no todas las personas se acostumbran a estas nuevas modalidades de venta, así lo indicó el señor Ramiro Hernández, quien vende objetos temáticos del día de la madre, “Pues se ha batallado mucho, yo soy ambulante, me pongo en varios mercados en diversas colonias, ahora con esto de la contingencia pues hemos vendido muy poco, publicamos en redes, en whats mandamos mensajes, pero ha sido poca la respuesta. La gente quiere salir, no entiende, yo sí quisiera que tomaran en cuenta que hay comerciantes como nosotros que hemos acatado las indicaciones y que estamos a la orden, que no busquen en otros negocios, que no vayan al centro a comprar a quien no ha hecho caso, que mejor nos compren a nosotros, que tenemos lo que necesitan y sin que ellos salgan de sus hogares, nosotros lo llevamos a la puerta de sus casas, no nos olviden”, puntualizó.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Este 10 de mayo, sin duda será algo diferente, el aislamiento sugerido y el cuidado a la salud serán uno de los tanto limitantes que tendrán las familias, en la búsqueda del regalo perfecto para sus queridas madres.