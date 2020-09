Reporta Infonavit 703 viviendas irregulares

En San Luis Potosí el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha identificado al menos 713 viviendas que se encuentran en condiciones irregulares, que incluso han sido abandonadas por los propietarios y que grupos sociales han aprovechado la situación para ocuparlas sin autorización.

Al respecto, el delegado local del Infonavit, Martín Dorantes Peña, detalló que de dichas viviendas, 103 fueron abandonadas, 39 deshabitadas, 4 bandalizadas y 567 invadidas; y comentó que aunque no hay zonas o colonias específicas donde éstas se ubican, sí existen ciertos “lunares” en varios municipios del estado, como Ciudad Valles y gran parte de la Zona Metropolitana.

Manifestó que todos estos inmuebles cuentan con un dueño, que en algún momento recurrió al instituto a solicitar un crédito para adquirir un patrimonio, y al monitorear el préstamo fue posible detectar que el propietario original ya no habita en estos lugares.

Aunque no tienen conocimiento exacto de los motivos por los cuales las viviendas son desocupadas o abandonas, Dorantes Peña reconoció que saben que hay grupos sociales que buscan cualquier pretexto para invadir una casa sin el consentimiento; en ese sentido, dijo que para proceder de una manera legal, el dueño será el único que pueda tomar las acciones judiciales y jurídicas correspondientes.

“No sólo son invadidas por grupos sociales, sino que en ocasiones el dueño acuerda con alguien más que la habite y ahí es donde empiezan los problemas de que no se paga el crédito; perdemos el rumbo de dónde está el acreditado original porque no nos avisan de manera formal, o no hacen su trámite para dejarle la posesión a otra persona, y deslindarse de una negociación contractual que tienen con el Infonavit”, expresó.

De igual forma, indicó que a pesar de que las cifras no son alarmantes, como en otros estados donde sí tienen un problema muy marcado, aun así el número es significativo, por lo que en breve se pondrá en marcha un programa de recuperación de vivienda abandonada, con políticas que ya están siendo instruidas desde oficinas centrales.

