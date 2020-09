Fomentar la inversión y la creación de empleos, enfoque para Paquete Económico 2021

El Paquete Económico para 2021, debe orientarse decididamente a la implementación de medidas que fomenten la inversión y la creación de empleos, pues estamos frente a la crisis económica más severa que hayamos padecido en un siglo.

Así lo manifestó el presidente de la Federación Bajío Norte de Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, quien comentó que ya las empresas han hecho un esfuerzo inaudito y en solitario, para mantenerse al flote a pesar del cierre completo de la actividad económica, que se dio por varios meses, por lo que ahora se debe ir más a fondo, y en medio de un panorama económico deprimido, se apoya la decisión del Gobierno de no aumentar impuestos.

“El reparto de los apoyos sociales no está funcionando para reactivar la economía, es momento de que el Gobierno reaccione. Se necesita inyectar recursos de manera urgente para incentivar la creación de empleos. Es momento, también, de que el Gobierno recupere la confianza perdida, porque sin confianza no habrá inversión y sin ésta no habrá recuperación económica”, apuntó.

El empresario consideró que el país requiere un presupuesto racional, que asigne los recursos necesarios para contener la pandemia, y que la salud debe tener la más alta prioridad, “pues el Covid-19 exhibió las profundas fallas de nuestro sistema de salud”; aunado a ello, los recortes e ineficiencia en el gasto público han profundizado sus graves problemas,

Expresó que el Presupuesto de Egresos debe implementar una política que permita la recuperación del sector productivo, pues la pérdida de empleo formal que hemos experimentado no tiene precedentes, y se podría tener a futuro como resultado un agravamiento de la informalidad.

Finalmente dijo que el Paquete Económico resulta la mejor oportunidad para recuperar la confianza, sobre todo en la política energética, por lo que también Coparmex estará atenta a que el presupuesto no sea utilizado con fines políticos electorales.

