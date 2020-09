Pide Canacintra reconsiderar propuesta del PEF 2021

Se hace un llamado a los diputados federales para que revisen a fondo la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a fin de que éste sea más equitativo y justo, porque hay secretarías en donde los recursos se disminuyen considerablemente, lo cual impacta también a los Estados.

Así lo manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien indicó que prueba de ello, es que se disminuye el presupuesto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando apenas está iniciando la aplicación de la Reforma Laboral, con la creación de los Centros de Conciliación en cada uno de las entidades que serán pioneras en aplicarla, como es el caso de San Luis Potosí.

La empresaria consideró que el paquete económico debía ser modificado por la crisis económica generada por el Covid-19, pero no es así, porque “tal parece que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está empecinado en no invertir más recursos, en seguir con el decrecimiento y no hay una verdadera expansión en el gasto”.

“Los diputados federales son quienes tienen que revisar bien este paquete económico, en sus manos está que puedan incrementar los recursos, no sólo para el sector de desarrollo económico, sino también para el turismo que es otro de los que se reduce considerablemente el presupuesto para el año entrante, además que el campo se sigue olvidando y cuando es un área de oportunidad de agroindustria”, insistió.

Apuntó que, aunque es una buena noticia que no haya nuevos impuestos, es urgente que se incremente el número de contribuyentes fiscales y que los informales cumplan con estas obligaciones, porque prevalece el mismo número de personas que aportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por otro lado, lamentó que nuevamente no hay apoyos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), que son las más afectadas económicamente por la crisis sanitaria, y que tampoco se está pensando en un apoyo al empleo, por lo que “difícilmente se verá una recuperación como se espera y lo está planteando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera”.

Finalmente, dijo, se espera que haya consenso en la Cámara de Diputados y que los Estados como en este caso San Luis Potosí no se vea afectado con el recorte presupuestal que se está proponiendo de una disminución de 5 mil 577 millones de pesos que corresponde en 9.1% en partidas federales para el Estado, por lo que si se aprueba tal como se está planteando, afectará considerablemente a los municipios.