Aquismón abrirá su primer paraje turístico el próximo jueves

El pueblo mágico de Aquismón comenzará su reactivación turística con la apertura del “Sótano El Cepillo”, este próximo jueves 24 de septiembre, y continúa preparando el regreso escalonado del resto de los sitios turísticos con los que cuenta.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de este municipio informó que las fechas oficiales de apertura turística se fijarán por los grupos de turismo de cada paraje, en coordinación con sus autoridades locales. Al día de hoy sólo se ha determinado que el Sótano El Cepillo es el único que abrirá, mientras que el Sótano de la Golondrinas, Tambaque, Puente de Dios, las Cuevas de Mantetzulel, El Naranjito, Hoya de las Huahuas y El Jabalí aún no tienen una fecha confirmada, y Los embarcaderos de Tanchachín, y La Morena (Cascada de Tamul) iniciarán actividades con base al movimiento del nivel del rio Tampaón.

La apertura de los sitios estará sujeta a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, el semáforo epidemiológico estatal y lo que los grupos de turismo determinen en coordinación con las autoridades locales; por ejemplo, de inicio el aforo de visitantes será del 30 por ciento, por lo que se recomienda a los turistas reservar su visita con anticipación.

Se restringirá el acceso de población vulnerable, por lo que los niños menores de 12 años no podrán entrar, mientras que los adultos mayores de 59 años deberán llenar una carta responsiva para poder realizar alguna actividad turística en los parajes. También, de momento no está permitido acampar ni tampoco se podrá ingresar y hacer uso de parrillas, anafres, etc.

Se instalarán filtros sanitarios en el acceso de cada uno de los sitios turísticos, y sólo se permitirá un máximo de 10 personas por grupo respetando la sana distancia (de 1.5 a 5 metros) entre un grupo y otro. En el caso de las empresas turísticas, se les solicitará protocolo de sanidad con dictamen de las instancias de salud para ingresar a los sitios, y se preferirá la reservación de ingreso a empresas que cuenten con el Registro Nacional De Turismo (RNT).

De forma general, los horarios de acceso y realización de actividades serán: de 10:00 a 15:00 horas (salida a más tardar a las 17:00 horas) en la Cascada de Tamul, Puente de Dios, Tambaque, Mirador “La Mesa”, Sótano El Cepillo, El Jabalí y Cuevas de Mantetzulel. Así como de 06:00 a 09:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en el Sótano de las Golondrinas y Hoya de las Huahuas.

