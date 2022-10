Renueva PAN dirigencia municipal

Con la consigna desde el Comité Ejecutivo Nacional de terminar la contienda en unidad, este domingo se llevó a cabo la renovación de la dirigencia municipal capitalina del Partido Acción Nacional (PAN).

En su intervención antes de las votaciones, el enviado del CEN, Jonathan Barajas Galván, pidió a los panistas potosinos hacer de la elección “una fiesta democrática”, y que “vayamos construyendo una coalición, una coalición de panistas, de hombres y mujeres que busquen el cambio en nuestra sociedad”.

Por su parte, la dirigente estatal, Verónica Rodríguez Hernández, aplaudió lo que llamó un “reencuentro de panistas”, y consideró que la unidad al interior del partido no es una utopía.

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, invitado a la asamblea, aprovechó el espacio para agradecer “que me hicieran ganar”, y comentó que en su equipo de trabajo hay “grandes aliados azules”, y citó, como ejemplo, al dirigente municipal saliente, Edgardo Jasso y a otras regidoras.

Lamentó no poder votar, pero deseó que las dos contendientes, Marcela Zapata y Cristina Govea sean ganadoras, y que al concluir la elección no se fracturen, no se partan, no se dividan. “La madurez política debe prevalecer; el que gane que sea el partido”.

Este fin de semana, además de la capital, también se realizaron asambleas de renovación de dirigencia municipal en Charcas, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Tancanhuitz, Venado, Cerro de San Pedro, Moctezuma, Rayón, San Vicente Tancuayalab y Zaragoza.

