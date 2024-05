Ganó el no a la huelga en el Hospital Central de San Luis Potosí

Por segunda ocasión consecutiva la base gremial del Hospital Central "Dr. Ignacio Moranes Prieto", definió no irse a la huelga a pesar de que enfrentan serios problemas laborales y financieros, los trabajadores votaron en contra de este movimiento que aseguran es urgente en relación a la situación que se están viviendo.

La líder del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central, STEHC, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, dio a conocer los resultados de la negativa de esta huelga, recordando la autoridad encargada de este Hospital Regional tiene fuertes adeudos relacionados con el pago del Infonavit e IMSS.

De los mil 124 trabajadores que tenía derecho a votar, 555 se pronunciaron en contra de la huelga, 422 a favor de esa movilización, 11 fueron anulados, el resto no acudió a participar en esta actividad sindical que se organizó en la sede de su comité ubicado Colonia Las Águilas.

En un informe videograbado la secretaria general de ese gremio expresó "lamentablemente, ni a favor, ni en contra para poder tomar una acción positiva o negativa necesitamos 250 votos más, entonces aquí no hay una mayoría, aquí no hay una asamblea o las dos terceras partes que te requiere cualquier autoridad, no podemos hacer nada a nivel federal, seguimos con las estrategias, seguimos con las sesiones, lo único que pasara es que va a ser más el proceso seguimos con las sesiones.".

Cristian Robledo / El Sol de San Lui

En el mes de febrero pasado se había llevado a cabo una votación igual donde se rechazaba la huelga, los trabajadores volvieron a manifestar su negatividad ante un procedimiento de este tipo, lo volvieron a definir y acordaron que no frenarán labores en ese sistema sanitario.

A la base de colaboradores le insistió que les debe quedar claro lo que es un sindicato y la defensa de sus derechos, toda vez que insiste hay serios endeudamientos con el personal médico de la institución.