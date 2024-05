Enrique Galindo denuncia infiltrados en sus actos de campaña

El candidato a la Presidencia Municipal de San Luis capital por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, denunció el retiro de lonas y borrado de propaganda suya en bardas, así como la presencia de personas que acuden a sus actos de campaña para intimidar o intentar “reventarlos”.

Lamentó el monitoreo que se hace de sus eventos, inclusive por turnos y por parte de las mismas personas, algunas de las cuales se caracterizan como integrantes de su equipo de campaña, cuando no lo son.

Luis Ricardo solache/ El Sol de San Luis

Son más de veinte personas alrededor de los eventos, en algunos casos en actitud de reventar y que el evento no se lleve a cabo, de una manera abierta y clara, o de cuestionar con fines de poner trampas o alterarme, pero no lo logran, o de estar vigilando, monitoreando, caracterizados como integrantes de la campaña, en turnos”, detalló.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el alcalde con licencia citó que realiza esta denuncia pública “por salud de los procesos”, que hasta el momento se han realizado sin violencia. “Yo espero que podamos decir al término que hubo saldo blanco”.

Indicó que hasta el momento solamente en un evento ha habido amenazas, y fue directamente contra los organizadores de un acto en la fracción de Tierra Blanca, mientras que en otro caso, realizado en la avenida México, una persona amenazó con tijeras a los asistentes.

Luis Ricardo solache/ El Sol de San Luis

Galindo Ceballos calificó de “altamente sospechoso”, que estén en actitud vigilante de sus eventos y reconoció el riesgo de que se pueda provocar violencia.

Lo anterior, junto con el retiro de lonas con propaganda o borrado de pintas en bardas denota de forma clara el temor de ver cómo vamos avanzando y creciendo, y que la gente sigue creyendo en nosotros…”.

Destacó que van 24 días de una campaña, intensa, alegre, de no confrontación, y en la que se ha llamado al voto responsable. “Las encuestas que tenemos y que son púbicas, de encuestadoras serias, nos colocan con un margen importante a favor”, resaltó.

Reiteró que no ha solicitado apoyo para su seguridad personal. “Ando en campaña con mis hijos, con mi esposa, no tenemos escolta oficial, y no he querido solicitar acompañamiento oficial; me siento tranquilo, pero esta situación ya tan reiterada nos obligó a darla a conocer”, aseveró.

Dijo que al momento no ha recibido alguna amenaza o agresión personal, pero todas estas señales las tiene que dar a conocer, aunque aseguró que ignora quién esté vigilando su campaña.