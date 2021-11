Reitera el Interapas propuesta de 6.97% a tarifas de agua

El director general del organismo operador de agua, Interapas, José Enrique Torres López, justificó la propuesta del 6.97 por ciento a las tarifas del servicio para 2022, y no descartó un programa de “borrón y cuenta nueva”, pero evitando una cultura del no pago.

Luego de una reunión de trabajo realizada con legisladores de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, el funcionario abordó temas relacionados con la propuesta de ajuste a la tarifa sobre la prestación de los servicios de agua potable en 2022.

Local Por mantenimiento de pozo, sin agua el sector norte: Interapas

Dijo que el incremento calculado del 6.97 por ciento será para mejorar la eficiencia física y comercial.

Explicó que derivado de un cálculo de gastos e ingresos la situación del organismo es deficitaria, “de cada 100 metros cúbicos que se extraen del acuífero sólo se están cobrando 30 y resulta necesario revertir esta tendencia hacia una mejora sustancial a través de un proceso paulatino”.

Aclaró que la propuesta de actualización tarifaria para el próximo año será para usuarios domésticos que no superen el consumo de 40 metros cúbicos, más de 70 metros cúbicos a usuarios comerciales y más de 120 metros cúbicos para usuarios industriales”, remarcó.

En cuanto a la presa El Realito comentó que hay que sumar al Gobierno del Estado para exigir un mejor servicio a la operadora, ya que en un año ha fallado 12 veces y el abastecimiento con camiones cisterna resulta insuficiente, “debemos reclamar al concesionario y carecemos de personalidad para sancionar las constantes afectaciones”.

Sobre la cartera vencida explicó que de los 300 MDP de cartera vigente, son 150 los que se pueden recuperar con métodos convencionales y a través de externos con un plan de control, “no queremos que existan cuentas selectivas que abran paso a la corrupción”.

Asimismo, aseguró que el programa Borrón y Cuenta Nueva no está descartado; se analizará el cobro justo a quienes no han recibido el servicio “no debe ser generalizado ya que se fomentaría una cultura de no pago, decepcionando a quien sí cumple con sus aportaciones”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí