Es definitivo, no habrá aumento a las tarifas del Interapas: José Luis Fernández

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado, advirtió que la propuesta del INTERAPAS de aumentar un 7.0 por ciento las tarifas de agua para 2022 no se aprobará, porque no puede tratar de resolver sus problemas financieros afectando a los usuarios.

Una tarifa con ese aumento sin atender los reclamos de la sociedad en relación a la prestación de un servicio eficiente y la revisión de adeudos que se vuelven impagables, no es procedente, tendría que hacer sus consideraciones, porque lo que le urge a la ciudadanía es un buen servicio, ya que es la que paga”.

Se esperaba que la propuesta que presentara el organismo operador se basara en una tarifa diferenciada para los sectores doméstico, industrial y comercial, que buscara soluciones para los ciudadanos en sus viviendas, “pero viene una propuesta demasiado simplista donde solamente se dice un 7.0 por ciento de aumento de manera general, no hay ningún tipo de consideraciones para las familias de San Luis Potosí, por lo tanto no coincidimos”.

Añadió que por las constantes quejas en la prestación del servicio, que ha generado el que muchas familias mantengan adeudos por un abastecimiento irregular del agua en sus hogares, es que debe establecerse un programa real de adecuación de adeudos.

José Luis Fernández dijo que “nosotros consideramos que hay muchos usuarios que deben acceder a un programa de reconocimiento de no adeudo, debido a que nunca recibieron un servicio o que se les facturó de manera irregular en alguna ocasión; en esos casos creo que es bastante procedente entrar a algún programa, nosotros hemos hablado, la alcaldesa de Soledad y muchos han hablado de un programa de borrón y cuenta nueva porque a la gente hay que reconocerle que no tiene un adeudo cuando no recibe el servicio”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí