Reconocen a docentes como mentores en el programa Futuros Emprendedores

Maestras y maestros de escuelas del sistema municipal de educación fueron reconocidos este martes por su participación como mentores en el programa Futuros Emprendedores, creado para que la niñez potosina pueda desarrollar habilidades de emprendimiento.

El programa Futuros Emprendedores fomenta el emprendimiento entre niñas y niños estudiantes de las primarias y secundarias municipales, así como para ayudarlos a resolver problemas en sus comunidades, generen pensamiento crítico, a través de la creatividad, la comunicación y la colaboración.

La titular de Educación Municipal, Dulce Karina Benavides, aplaudió el trabajo de los docentes que participaron en el programa. “Gracias a ustedes porque han sido los que han estado al pendiente de que todas estas misiones se lleven a cabo con éxito; son un gran equipo”, les dijo. Agregó que el programa fue bien recibido y los resultados están visible.

A su vez, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, resaltó que con este programa se logró sembrar la semilla del emprendimiento entre niñas y niños, y recordó que con él se logró un reconocimiento internacional de la ONU y del Senado de la República.

“Este evento se hace porque ustedes son la parte esencial del programa; si ustedes no lo impulsan, si no llevan la metodología, si no abren y cambian su chip, a lo mejor los niños no lo hubieran logrado”, resaltó.

Pidió a las maestras y maestros que no olviden esta metodología, que no depende de un gobierno. “Está aprobado que lo que se hizo va a cambiar la vida de niñas y niños, que lo que ustedes les transmitieron sigan practicándolo; no se necesita política pública sino voluntad”, sostuvo.