¿Buscas un lugar en alguna escuela pública? aun hay espacios en algunos planteles

La Dirección de Educación de Soledad de Graciano Sánchez hizo una invitación a las madres y padres de familia que aun estén buscando un espacio para que sus hijos ingresen a algún grado tanto en preescolar, como en primaria y secundaria, para que se acerquen y orientarlos sobre cuales son los planteles que aun tienen espacios para recibirlos.

Y es que de acuerdo a José Juan Castro Castillo titular de dicha instancia, los planteles del municipio aún tienen la capacidad de recibir a las y los estudiantes de educación básica, aunque no a todos en los turnos matutinos, que son los mas solicitados.

José Juan Castro Castillo, titular de la Dirección de Educación de Soledad de Graciano Sánchez / Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“En las escuelas que hay en Soledad de Graciano Sánchez sí hay espacio para que puedan recibir a todos los estudiantes, desgraciadamente no todos en la mañana, como la mayoría de padres de familia buscan, hay quien tendrá que estar en la tarde, en donde también se tiene un excelente nivel educativo” dijo en entrevista.

En donde aseguró que no hay diferencia en la calidad educativa que se ofrece entre los turnos matutinos y vespertinos, ya que es el trabajo de los docentes el que se refleja y son los primeros interesados en que ofrezca una calidad de educación, refiriendo que el problema más común es por parte de los padres de familia y el tema de que los horarios de las escuelas vespertinas no se adapten a sus horarios, pero no implica que sean malas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Señalando que otro tema importante, es que al haber matrícula vespertina las escuelas siguen abiertas, ya que al no contar con los suficientes alumnos tienen que cerrar, eso llevaría a que se saturaran los turnos matutinos y que entonces no se pueda atender a cada uno de los estudiantes como es debido.

Refirió que incluso es en Soledad donde se encuentra la primaria vespertina con más matrícula de todo el estado de San Luis Potosí, que es la Héroe de Nacozari, la cual es inclusiva está ubicada en la avenida de Los Pinos, en donde aseguró, se tiene un excelente nivel académico, en tanto que en secundarias están planteles como la Ignacio Manuel Altamirano, donde también hay lugar.