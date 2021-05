Reconoce PRI trayectoria de Toño Esper

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Elías Pesina Rodríguez entregó un don Antonio Esper Bujaidar un reconocimiento a su trayectoria política, en la que ha puesto en alto el nombre del Partido Revolucionario Institucional en todos y cada uno de los encargos que ha desempeñado, haciendo honor a la lucha por la democracia y la justicia social, lo que le ha valido ser un referente priista a nivel nacional.

El reconocimiento nació de una iniciativa planteada en la mesa de ex presidentes del CDE durante una reunión sostenida en la más reciente visita de la Secretaría General del CEN del PRI Carolina Viggiano Austria y a propuesta del ex presidente del CDE Joel Ramírez Díaz, a lo cual los ex dirigentes estuvieron de acuerdo y se determinó rendir homenaje al ex alcalde, ex diputado y ex dirigente partidista.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Priista desde 1957, don Antonio Esper Bujaidar fungió como regidor, como responsable de Acción Electoral del PRI en la huasteca y asesor económico para el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales.

Alcalde de Ciudad Valles en dos ocasiones logró la transformación del municipio, destacando por inversión en pavimentación y obras viales, además de la remodelación de Palacio Municipal y Plaza Principal.

Como empresario presidió la Cámara Nacional de Comercio y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio para posteriormente volver al servicio público como titular de la coordinación de Agua Potable y Drenaje en Ciudad Valles para 1981.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Dos veces Diputado Federal donde integró las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Administración, y Especial de Desarrollo Social, candidato a senador, Secretario de Gestión Social del CDE del PRI y secretario de Obras y Servicios Públicos de Gobierno del Estado, en 2001 fue electo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y es director de los Parques Tangamanga en San Luis Potosí desde el año 2009.

Colaboró con gobernadores como Antonio Rocha Cordero, Guillermo Fonseca, Carlos Jonguitud Barrios, Horacio Sánchez Unzueta, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras López.

Don Antonio Esper Bujaidar recibió el reconocimiento del PRI junto a sus hijos y nietos, de parte de la familia priista que reconoce la amplia trayectoria pública y política, donde prevalecieron en cada acción, en cada programa, en cada decisión los ideales revolucionarios del instituto político que le acompaña a cada paso de la vida pública que ha desarrollado.

“Es para el PRI un alto honor reconocer la trayectoria de Don Antonio Esper Bujaidar como ejemplo de determinación, lealtad y servicio social, empresario, filántropo, siempre preocupado por el bienestar de la comunidad”, subrayó Elías Pesina al entregar el reconocimiento a nombre de este instituto político y la militancia priista.

Te puede interesar esta nota: Graves precariedades en penal de La Pila; diputado constata en recorrido