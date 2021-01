Recibe MORENA 19 registros de pre candidatas al gobierno de SLP

El presidente nacional de MORENA Mario Delgado, dio a conocer que en total son 19 mujeres las que se registraron como pre candidatas al gobierno del estado de San Luis Potosí, lo que demuestra la confianza de los ciudadanos en contender ya que es el único partido que abre sus puertas a la ciudadanía.

“Renovar la vida pública de nuestro país es el objetivo de nuestro movimiento; por ello, requerimos que de manera permanente lleguen nuevos liderazgos, consolidar nuestros cuadros y estar abiertos siempre a la participación de militantes y simpatizantes”, señaló.

Mario Delgado Carrillo, señaló que la jornadas de registros de aspirantes a candidaturas para diputaciones federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, fueron históricas y de gran importancia para el partido, ya que representan la confianza que miles de militantes y simpatizantes le tienen al proceso interno.

“MORENA es el único partido que abre sus puertas para que liderazgos de la sociedad que comulguen con nuestros valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, puedan participar en política. En nuestro movimiento, la militancia siempre tiene y tendrá la oportunidad de participar”, declaró Delgado.

Al respecto, informó que del 5 al 16 de enero pasados se registraron un total de 12 mil 479 personas; de las cuales, 7 mil 685 fueron hombres y 4 mil 794 mujeres.

El líder morenista detalló que hubo 3 mil 563 registros por parte de las y los aspirantes a una diputación federal por mayoría relativa, mientras que, en el caso de los interesados en participar en el proceso de insaculación para obtener una diputación por medio de la representación proporcional, se registraron 8 mil 916.

