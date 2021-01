Gobierno Federal debe permitir que IP se involucre en proceso de vacunación vs Covid-19: Canacintra

Al gobierno no le va a quedar de otra más que permitir que la iniciativa privada también adquiera vacunas contra el Covid-19, para que la población en general pueda acceder a ellas sin necesidad de esperar tanto tiempo a ser vacunados, y para que las empresas también puedan aplicarlas a sus colaboradores, a fin de garantizar una estabilidad en la economía.

Señaló lo anterior la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, al manifestar que varias empresas grandes afiliadas a este organismo han externado su interés en comprar vacunas para aplicarlas a todo su personal, pues prefieren invertir recursos para el cuidado de su salud, que tener plantillas incompletas porque muchos trabajadores se encuentran de incapacidad.

"Yo creo que no les va a quedar de otra más que permitir que la gente se vacune de manera particular, no creo que vayan a estar tan reticentes porque la economía cada vez está más desgastada, y si esperamos a ver cuándo nos toca ser vacunados pues nunca se van a bajar los contagios. La solución es que abran la vacunación a la iniciativa privada, y que uno absorba los gastos de la vacuna, pues al menos a las empresas nos saldría más económico tener el personal vacunado que tener incapacidades y gente atemorizada de que las plantas puedan ser foco de infección”, apuntó.

Lamentó que, aunque desde el sector empresarial hay la disposición de absorber los gastos para adquirir vacunas, hasta el momento el Gobierno Federal no ha mostrado la apertura para permitir que la iniciativa privada se involucre en el proceso de vacunación; sin embargo, reiteró que las empresas están muy interesadas en comprar algunas dosis, así como han adquirido voluntariamente pruebas de Covid-19 para aplicarlas a sus empleados.

Finalmente dijo que, cada empresario ha sido muy responsable y han hecho inversiones muy importantes para cuidar la salud de su personal, algunos han gastado una "millonada" tan sólo en la compra de gel antibacterial, más a eso se añade el gasto que se hace en la adquisición de cubrebocas, caretas, termómetros, sanitizante, lentes de protección, entre otros artículos.

