Seré candidato por petición de líder nacional: Mijis

El diputado sin partido Pedro César carrizales Becerra “El Mijis”, afirmó que será candidato a diputado federal porque recibió un ofrecimiento directo del líder nacional del MORENA Mario Delgado, debido a su buen desempeño como legislador, activista y luchador por la justicia, además de compartir los ideales de ese partido político.

Acudió a la sede del Poder Legislativo para preparar una iniciativa que reforme el sistema penitenciario y aunque es un tema federal, que no depende del Poder Legislativo local, expuso que la enviará a la Cámara de Diputados porque “este tipo de propuestas son las que hacen un cambio”.

Lamentó que las críticas por su postulación hayan invadido las redes sociales, “nunca falta quien me tire, pero hemos superado siempre esas campañas negras, lo de nosotros es trabajar siempre a favor de los que menos tienen y lo vamos a seguir haciendo desde donde podamos”.

“El Mijis” añadió que en una reunión reciente con Mario Delgado que se transmitió en vivo, el dirigente le propuso públicamente que fuera candidato a diputado federal porque tiene los méritos y la trayectoria necesarios para representar al partido en la próxima Legislatura federal, por lo que simplemente aceptó.

“A mi no me mueve el hueso, lo que me interesa es la lucha por lo que menos tienen y eso precisamente es lo que estamos haciendo, por ello acepté y no me voy a detener”, señaló Carrizales Becerra.

