Prudencia y moderación al utilizar la pirotecnia: arzobispo de SLP

El Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe dijo que es importante utilizar la pirotecnia como es debido, con suma prudencia, ya que se han visto accidentes muy graves en los que los niños pierden un miembro de su cuerpo, se lastiman con quemaduras, acaban en la desgracia de perder un dedo, incluso una mano o un ojo o su patrimonio, pues se ha visto que se queman casa o lugares donde cae. Es triste y lamentable no medir las graves consecuencias que esto acarrea”.

“También hay que pensar en los niños autistas, en quienes padecen enfermedades del corazón como taquicardias, hipertensos, etc., pues son más hipersensibles a estos sonidos fuertes, como los mismos animalitos, las mascotas que también se ven muy afectadas y acaban infartándose unas de ellas”.

Claro está que muchos viven de la pirotecnia, es su fuente honesta de trabajo, no podemos dañarles su patrimonio, y se les reconoce su labor, porque es hermoso lo que también han hecho cuando se hace una fiesta patria en Septiembre, en año nuevo, en magnas festividades, pero hay que ver que los niños no siempre tienen la capacidad de medir el peligro, yo invitaría a la prudencia, a cuidar el gasto, y a no olvidar los cuidados que se deben tener al utilizarla de forma sobria, por lo que mi llamado es cuidar de los animalitos que salen muy afectados y lastimados, muchos de ellos incluso perecen infartados del susto que genera la pirotecnia”.

Agregó: “Los niños están solos muchas veces y bromean, porque no tienen la capacidad para razonar de que si le avienta un cuete al hermanito, al primo, al vecinito o a un conocido, puede suceder una desgracia; se han visto historias muy tristes que terminan en graves tragedias”.

“Los animalitos, como los perritos y gatitos son seres muy especiales que nos alegran la vida, otros animalitos que nos dan una especie de buenos sentimientos, y también hay que cuidar la creación, debemos proteger y cuidar la naturaleza, esa es mi exhortación, a cuidar también nuestro medio ambiente, por eso hay que tener moderación para no tener ningún tipo de accidente y dañarla, porque el cuidado de la Creación, debe quedar muy en la conciencia de todos nosotros, porque a todos nos afecta”.

“También mi llamado es a cuidar nuestros ingresos, porque hay que pensar en temas económicos que nos pueden afectar si no medimos gastos”.

El Pastor Católico dijo que es de suma importancia que se cuide a los niños para que en estas vacaciones decembrinas, no dejemos nada peligroso al alcance de los infantes, como ollas calientes, o algo con lo que pudieran lastimarse o quemarse.