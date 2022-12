Importante crear una sana y grata convivencia familiar: Arzobispo

“Es importante crear una sana y grata convivencia familiar donde predominen los altos valores morales, espirituales, éticos, la fe y el humanismo en cada persona, porque eso nos lleva a considerar la educación en el interior de nuestras familias, hay que trabajar en pro del bienestar familiar, de otra forma estaremos perdidos”.

“Es urgente que lo hagamos y nos esforcemos en lograrlo, pues nuestras familias son el núcleo, eje, columna vertebral de nuestra sociedad. No debemos olvidar que hay que apostarle a nuestras familias, pues la educación empieza en casa, no en otro lado. Tenemos mucho trabajo que hacer en el interior de cada familia, hay mucho por hacer y a todos nos corresponde tomar el rol, es un compromiso que cada uno de nosotros tiene para que no se corrompa la sociedad”.

“Las buenas costumbres, los buenos hábitos, las disciplinas constantes de trabajo, el gusto por ser cumplidos, los nuevos estilos, los modales, el tener un trabajo honesto y ejercerlo como debe ser, de forma íntegra, siendo buenos integrantes de una familia, siendo buenos hijos, trabajadores y ciudadanos, eso nos hará tener una sociedad sana, una sociedad que no esté corrompida por el crimen, las injusticias, la corrupción, y sobre todo a no tener ciudadanos delincuentes”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, a la pregunta de cuál es la mejor forma de combatir la delincuencia y los crímenes, pues hace poco una banda de delincuentes que opera en pleno centro histórico, se meten a las casas de los barrios, a los negocios, desde hace ocho meses aproximadamente, incluso esa misma banda, se metió a robar enfrente del Arzobispado, en una oficina de Gobierno, por lo que dijo que si procedemos a rescatarlos valores humanos, morales y espirituales desde el seno familiar, se podrían recuperar los índices de seguridad en el centro de la capital potosina.

“Lo correcto es que se enseñe desde la infancia a trabajar honestamente, a ganarse el pan de cada día de forma íntegra, si se enseñan estos altos valores morales en la familia desde la niñez, en todas las etapas de su vida, el ser humano será honesto y no delinquirá”, dijo el jerarca católico.

“Invitaría a todos los ciudadanos a que propiciemos un ambiente en el que haya la oportunidad de trabajar honestamente para hacerse de los medios, no sólo para tener las cosas esenciales para vivir dignamente, sino incluso para tener el correcto patrimonio que todo ser humano está llamado a tener. Yo más bien invitaría a eso y a la conversión de quienes delinquen, desde luego, hay que orar mucho por ellos e invitarlos a convertirse”.