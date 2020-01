Propósitos del año, podrían afectar salud

Hacer ejercicio, conseguir novio, alimentarse mejor, salir más, caminar, comprar una mascota, viajar, y el más importante bajar de peso, son algunos de los propósitos que muchos potosinos, pero es el de quitarle unos kilos a la báscula el que podría ocasionar severos daños a la salud, más con una de las dietas novedosas, la keto.

Paulina Torres, nutrióloga del Hospital General Zona No.1 de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, consideró que es una idea de muchas potosinas comenzar el año con la intención de perder algunos kilos de más, bajar tallas, tonificar músculos, llegar a tener un mejor cuerpo o bien, cambiar hábitos por unos más saludables, sin embargo en ocasiones lo hacen sin asesoría e información suficiente de lo que están haciendo.

Las dietas keto, pueden ser dietas milagro, los retos de 21 días en internet y los consejos para bajar de peso sin sustento médico promovidos por influencers, podrían generar daños irreversibles a la salud “cada año se tiene ese propósito, cuidarse en la salud, empezar a comer sano, hacer ejercicio, pero se ha visto que esos esfuerzos no han tenido un verdadero fruto, siguen las epidemias de descompensaciones en los pacientes”.

En el camino a una vida sana, es común encontrar a muchos gurús en internet, que garantizan cambios irreversibles, si siguen sus consejos, rutinas, recetas, si te inscribes a su programa, si pagas tal membrecía, entre otras modalidades.

La especialista, recomienda seguir los consejos de personas no cuentan con una carrera en nutrición y se promocionan como coaches, puede ser muy peligroso a nivel metabólico y hormonal “es importante una valoración, desde análisis de laboratorio, es decir no se pueden someter a ningún tipo de reto o consumir algún tipo de producto, si no saben realmente como están, si tienen diabetes, una alteración en los lípidos, en el colesterol, como está el funcionamiento de los riñones, del hígado, el estar siguiendo esos consejos que ven en internet, pueden poner en riesgo real la salud o dificultar posteriormente la pérdida de peso”.