Propone Canirac "zona de vacunados" en restaurantes

Restaurantes potosinos podrían contar con una “zona de vacunados” al interior de sus establecimientos, pues el sector restaurantero está buscando modificar sus protocolos sanitarios a fin de lograr un mayor aforo, y contribuir a una mejor reactivación económica.

En entrevista, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, señaló que están proponiendo a las autoridades de Salud analizar la posibilidad de habilitar en los restaurantes, zonas especiales para personas que ya recibieron su dosis de la vacuna contra el Covid-19, y para poder ingresar a esa área habrá que mostrar un comprobante de vacunación.

Explicó que esta iniciativa está basada en algunos conceptos similares que otros países ya están aplicando, para poder ingresar más libremente a los bares, restaurantes, conciertos, eventos deportivos y culturales, entre otros espacios públicos.

Por ejemplo, en países como Israel e Italia existen lo que se conoce como “Pase verde” (Green Pass), con el que las personas pueden comprobar que están protegidos contra el Covid-19 porque ya recibieron su vacuna.

Kasis Chevaile aclaró que, si bien, este nuevo concepto está operando principalmente en países donde el plan de vacunación ya está muy avanzado, pero consideró que ahora que la aplicación de las vacunas está empezando a fluir más en México, pues se puede empezar a considerar la opción de implementar algo similar en nuestro país.

“Así como hay una zona de fumadores y no fumadores en los restaurantes, entonces también que haya una zona de vacunados; estamos buscando platicar con las autoridades sobre la posibilidad de tener una zona así. En otros países donde el programa de vacunación va mucho más avanzado que el nuestro existe algo así y hay todo un protocolo sanitario diferente”, expresó.

No obstante, el empresario reconoció que implementar una zona de vacunados no es algo sencillo, y habrá qué ser muy cautelosos e ir de la mano con las autoridades, pues hay familias donde algunos integrantes no han recibido ni la primera dosis de la vacuna.

“Nosotros no habíamos contemplado este concepto de zona de vacunados porque no había vacunados, pero hoy nos damos cuenta que el plan de vacunación en México está avanzando; ya está por llegar la segunda dosis para las personas de 50 y más, considerando que las personas de más de 60, personal de salud, maestros entre otros sectores de la población ya tienen sus dosis completas, pues estamos viendo si podemos platicar con la autoridad para ver la posibilidad de hacer una modificación al protocolo sanitario, basado en este concepto de zona de vacunados”, añadió.