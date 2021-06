En semáforo verde, parques estatales mantienen amplio horario

En semáforo verde por Covid 19, los Parques Estatales, que incluyen los Tangamanga I y II, Tantocob en Ciudad Valles y Los Azahares en Rioverde, mantienen el cumplimiento de las medidas sanitarias y amplios horarios para realizar actividades físicas: de martes a domingo de 5:00 a 19:00 horas con último acceso a las 18:00 horas y los lunes de 5:00 a 11:00 horas con último acceso a las 10:00 horas por mantenimiento del lugar.

San Luis Potosí se encuentra transitando desde hace un par de semanas por el semáforo verde Epidemiológico, por lo que los parques continúan con las medidas restrictivas para la seguridad de las y los usuarios que visitan sus instalaciones como recreación o para hacer algún deporte.

Se permite únicamente un aforo del 70 por ciento de su capacidad, y en lo que corresponde a los Parques Tangamanga I y II se encuentran habilitadas solo el 50 por ciento de las palapas, continúan restringidas las reuniones sociales de cualquier tipo, así como el uso de asadores.

Además, se hace un llamado a la población a respetar las áreas que aún no se encuentran disponibles al público y no quitar las cintas que así lo indican, además de hacer un uso responsable de todas las instalaciones. Se recuerda que no está permitido realizar reuniones sociales ni el uso de asadores y que las áreas infantiles tienen cupo limitado.

