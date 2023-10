El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, aseguró este martes que el programa emergente de abasto de agua avanza tal y como se tenía planeado, y que una vez que se logren perforar y conectar los pozos proyectados “El Realito ya no me preocuparía tanto…”.

“Estamos contenido la crisis y si conectamos todos los pozos de aquí a diciembre, a lo mejor El Realito ya no me preocuparía tanto, porque estaríamos sustituyendo su caudal”.

Recordó que originalmente eran seis pozos, pero con el apoyo federal que se consiguió serán diez; de ellos ya tres están funcionando y listos para ser conectados.

Sin embargo, reiteró el llamado, tal y como lo hizo durante la presentación de su segundo informe de gobierno, que la urgencia de que todos los grupos de interés se reúnan y discutan sobre lo que se va a hacer de aquí a 20 0 30 años en el tema del agua, en la que “estamos en terapia intensiva”.

Interrogado respecto a una supuesta toma ilegal de agua que abastecería al campo de Golf del Club La Loma y cuyas imágenes se divulgaron en redes sociales, indicó que es un caso que ya está en investigación.

“Es un poco confuso, todavía no tengo resultado de la investigación de Interapas porque no podemos entrar fácilmente, es una propiedad privada; hay dialogo y estamos esperando un resultado pero no hay más información”, indicó.

También resaltó la posibilidad de que en su administración se esté proyectando la privatización de algún servicio. “Nuestro plan de corto plazo no tiene en mente privatizar…”.

Galindo Ceballos también destacó que tampoco tiene planeado hacer algún ajuste en su equipo de colaboradores cercano.

“Es un gabinete estable, exitoso, que me ha dado muchos resultados, muchos; es un trabajo extraordinario que han hecho; el director del que me hables me ha dado resultados, estoy contento, a todos los califico muy bien…”.

De la empresa Calidra, que aparentemente gestionó un amparo tras la clausura realizada por la dirección de Comercio Municipal, indicó tener el dato como rumor. “Entendemos que es un amparo y esperamos que se nos notifique para tomar una decisión; (la empresa) sigue clausurada, (porque) se acreditó que operaciones que no estaban permitidas”, señaló.