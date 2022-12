Producción de leche ha disminuido en 70 por ciento por crisis que vive el campo

La crisis que vive el campo en Soledad de Graciano Sánchez derivada de la intensa sequía y ahora la caída de heladas, ha generado una disminución en la producción de leche en el municipio que va del 60 al 70 por ciento, debido a la disminución en la producción de forraje.

Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Fomento Agropecuario Antonio Castro Tristán, quien explicó que esto se debe a que debido a las condiciones climatológicas, disminuye la producción de forraje, como alfalfa, que es lo que más se produce en el municipio, entonces hay menos alimento para el ganado.

“Este año no llovió, solo en dos ocasiones, ahorita ya tenemos una semana de heladas, como lo he manifestado, la producción de la alfalfa, que es lo que más se produce en Soledad, baja en un 60, 70 por ciento, lo que a su vez, afecta la producción de la leche, que también baja hasta en un 70 por ciento, porque se les da de comer poco a las vacas, pues no hay forraje” dijo el funcionario.

Que al ser cuestionado sobre el número de cabezas que se tiene en el municipio, dijo que desconoce el número exacto, pero se tiene detectado que los grandes ganaderos ya no están en el municipio y los actuales productores tienen solo alrededor de 10 o 15 vacas, es decir, son de traspatio.

Ante estas condiciones, Castro Tristán dijo que están esperanzados a que las condiciones mejoren y en los primeros meses del 2023 se registren lluvias, indicando además que los apoyos otorgados por la autoridad estatal son positivos, sin embargo, son necesarias las precipitaciones.