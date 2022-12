Funcionarios que perciben más de 50 mil pesos de salario, no deberían tener aguinaldo

Funcionarios que perciben más de 50 mil pesos de salario mensual, no deberían tener aguinaldo, consideró Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de las protestas que han encabezado maestros de distintas instituciones educativas durante los últimos días por falta de pago de salario, aguinaldo y bonos, el vocero de la Arquidiócesis señaló que “es una lástima, uno espera este tiempo para alcanzar un bono y pasarla mejor, es triste que veamos a los maestros, muchos de ellos cayendo en el vandalismo”.

Lamentó que el magisterio pase por esta situación en la que se les adeudan inclusive sus salarios, sobre todo al considerar que son ellos los encargados de la educación, “que tanta falta hace” en San Luis Potosí y en México.

En ese sentido, dijo esperar que haya conciencia y sensibilidad entre las autoridades, y que se tome en cuenta que se trata de familias que esperan las prestaciones de fin de año para pasar estas celebraciones, y el salario que es su sustento diario.

También se refirió al llamado del gobernador del estado respecto a que los altos mandos no debieran asignarse bonos millonarios que desfalcan a las instituciones para evitar perjudicar las finanzas públicas y con ello poner en riesgo el salario de los trabajadores; al respecto, el sacerdote puso como ejemplo que en Europa las personas perciben buenos salarios y por ello, no tienen aguinaldo, “creo que si estamos hablando de una clase que tiene buenos salarios yo creo no deberían tener aguinaldo”.

Por ello dijo considerar que funcionarios como los diputados locales que ganan más de 100 mil pesos mensuales, no deberían tener bonos y aguinaldo, “su sueldo es muy bueno, es suficiente para sus gastos personales, es justo que no tengan aguinaldo”.

Señaló que por el contrario, en el obrero que percibe alrededor de 5 mil pesos mensuales como salario, “ahí tiene sentido los bonos y lo poco que les dan de aguinaldo”.