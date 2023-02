Prioritaria la salud de nuestros enfermos: monseñor Cavazos Arizpe

Esperamos se construyan más hospitales; unos deben ser ampliados, acondicionados y rehabilitados, para mejorar la atención de los pacientes, dado que están en condiciones muy deplorables: Arzobispo

La Arquidiócesis Potosina llevó a cabo la Jornada Mundial y Diocesana del Enfermo, en el marco de la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, patrona, protectora e intercesora de los Enfermos, del personal sanitario y de los que cuidan de ellos.

En el imponente Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la colonia Simón Díaz, el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, presidió la solemnidad-festividad en honor a la hermosa y milagrosa Virgen, aparecida el 11 de Febrero de 1858 en Lourdes, Francia, a quien cientos de fieles enfermos de todas la edades y condiciones sociales, acudieron a venerarla en su día, para pedirle ferviente que sane sus heridas del alma y del cuerpo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El Jerarca católico pidió por la salud física, espiritual, emocional y mental de todos los enfermos del mundo entero, sobre todo por los que padecen enfermedades incurables, crónicas y degenerativas que merman la salud de los pacientes que sufren lo inimaginable e indescriptible, y que suplican condiciones y trato digno en los nosocomios públicos, que urge se construyan más, otros deben ser ampliados, acondicionados y rehabilitados, para mejorar la atención de los pobres pacientes, dado que muchos están en condiciones muy deplorables, debido a que muchos carecen de ventilación e incluso de higiene en las instalaciones, por lo que exhortó a nuestras autoridades correspondientes a hacer un recorrido por los hospitales públicos y observen los desperfectos y necesidades urgentes que hay que resolver en cada uno de ellos.

Lo anterior debido a que en unos hospitales no fluye para nada la ventilación, la luz natural, la limpieza en sus pasillos, en sus sanitarios, en los que hay fugas o de lo contrario, falta de agua, etc.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El Jerarca dijo no generalizar, pero los Sacerdotes que recorren los hospitales para impartirles los Sacramentos de la Confesión, la Comunión y la Unción de Enfermos dan cuenta de que muchos están en malas o pésimas condiciones, por lo que urge rehabilitarlos, acondicionarlos y hacerlos lugares dignos a favor de nuestros enfermos y de quienes los cuidan y atienden.

El máximo líder espiritual de los potosinos también agradeció sinceramente la gran labor que realizan los trabajadores de la salud en sus diversas áreas de los hospitales que se esmeran por ser diligentes, amables, solícitos y practicar la caridad con sus pacientes, por lo que pidió a Dios les recompense con buenas condiciones de trabajo su gran paciencia.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Enfatizó que es importante invertir en salud, eso es urgente y prioritario, porque la salud de nuestros enfermos es elemental, su vida está en peligro si no se cuenta ni con lo indispensable y más necesario para brindarles un servicio digno.

Exhortó a tener presentes en nuestras oraciones no sólo a los enfermos sino también al personal médico y sanitario, e implorar a Dios haya más jóvenes interesados en ser profesionales de la salud con auténtica ética profesional en sus diversas especialidades, pues también se carece de especialistas en estos hospitales públicos que dan las citas muy retiradas y mientras los pacientes "ven su suerte", debido a que muchísimos de ellos no cuentan con recursos económicos para solventar los gastos de un Médico Especialista particular o medicamentos y mucho menos hospitalización privada.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Pidamos por los que cuidan de nuestros hermanos enfermos con paciencia, ellos también necesitan nuestra oración, apoyo y fortaleza.

El Jerarca Católico estuvo acompañado en esta concelebración Eucarística del Rector del Santuario de Lourdes, Presbítero Domingo Tenorio y del Presbítero Aarón Escobar Algarín, titular de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis Potosina y de otros Sacerdotes que se unieron gustosos a la magna Festividad Mariana.

